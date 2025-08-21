Rubriche



Bcl, è ormai tempo di precampionato

martedì, 2 settembre 2025, 15:13

Con settembre per il BCL iniziano i primi importanti test sul campo, Olivieri e il suo staff danno il via a quella fase che serve a testare ruoli, disposizione sul campo e quintetti.

Il risultato è sempre fine a se stesso, a meno di non uscire da uno degli scrimmage programmati con pesanti passivi, quello che conta infatti, è ben altro, il coach dovrà valutare con attenzione l'inserimento di Valentini e Pichi, i due nuovi giocatori arrivati questa estate.

Le amichevoli serviranno a capire le loro potenzialità, il livello di integrazione raggiunto, con quale quintetto e con quali compagni c'è più feeling, stessa cosa vale anche per i "veterani" del BCL, benché tra loro ci sia ormai affiatamento, l'inserimento di due nuovi giocatori va a modificare alcuni schemi di passaggio, posizionamenti diversi sul campo, rotazioni, una serie di piccoli dettagli che rischiano di non rendere fluida la manovra del BCL, ma che grazie alle partite di pre season andranno a perdere le loro spigolosità.

La prima partita o scrimmage se lo si preferisce, che il BCL andrà a giocare. sarà in trasferta, precisamente in terra pisana, ma il confronto, garantiamo di alto livello, sarà con una squadra Labronica. Ad offrire la sponda al BCL è una delle migliori squadre livornesi, la Pielle Livorno, che partecipa al campionato di serie B Nazionale che aspetterà al Palazzetto di Fauglia per un match a porte chiuse, il 3 settembre alle 18:30 i ragazzi di coach Olivieri.

Dopo la Pielle, il BCL ha in programma altri 4 appuntamenti, tutti molto interessanti, il 10 settembre alle ore 19:00, al Palatagliate arriverà un'altra squadra di serie B Nazionale, il Piombino. Poi Olivieri e i ragazzi affronteranno una nuova trasferta, questa volta in terra ligure per un test con una squadra che il prossimo anno sarà tra le sue avversarie, lo Spezia Basket, con i bianconeri si giocherà sabato 13 settembre alle ore 17:30 al Palasprint di La Spezia.

Il 17 settembre invece, alle ore 19:00 il BCL ospiterà al Palatagliate l'Use Empoli, ancora una squadra di B interregionale che parteciperà allo stesso campionato del Basketball Club Lucca. Infine ultimo appuntamento, ormai a ridosso dell'inizio del campionato e sempre al Palataglaite, sabato 20 settembre alle ore 15:45 arriverà lo Spezia Basket per un secondo round e per dar modo a Olivieri di prendere gli ultimi appunti prima di affrontare il nuovo campionato.

Oltre che di estremo interesse per coach Olivieri e il suo staff, la pre season è anche una magnifica occasione per tifosi e appassionati per tornare a respirare l'aria familiare del Palasport e per vedere in campo i propri beniamini e dare una prima sbirciata ai nuovi arrivati, l'ingresso al Palasport è ovviamente libero e sicuramente i ragazzi del BCL non disdegnerebbero vedere sugli spalti un gruppetto di affezionati spettatori a fare un po' di tifo.