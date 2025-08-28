Rubriche



Bcl, partono le amichevoli

giovedì, 4 settembre 2025, 12:46

Scrimmage di gran lusso per il Basketball Club Lucca, nel super confortevole Palafauglia, dotato persino di aria condizionata è andata in scena una gran bella partita. Il BCL di coach Olivieri si è confrontato con la Pielle Livorno squadra di B nazionale dei vari Ebeling, Kouassy, Lucarelli, Alibegovic e tanti altri ottimi giocatori, uscendone orgogliosamente a testa alta anche se ovviamente sconfitta, giusto per onor di cronaca citiamo il finale, 89/77, un meno dodici, ma che rende tutti quanti soddisfatti.

Una prima uscita è sempre un momento particolare e difficile, malgrado le due settimane di allenamento che i ragazzi del BCL hanno sulle spalle, il fisico ma anche la mente non sono ancora pronti per performances di alto livello, il rischio che si corre è sempre quello di esagerare, di tirare troppo la corda, un atteggiamento che potrebbe portare a conseguenti problemi fisici. Deputato alla salvaguardia dei giocatori è proprio il coach che contro la Pielle, pur tenendo alto il livello di gioco in campo, ha fatto sedere frequentemente i suoi ragazzi sul cubo dei cambi.

Olivieri ha infatti ruotato spesso i ragazzi, provando diversi quintetti, alla ricerca di formule e alchimie da usare in campionato, non tutti quanti però, Pierini, in fase di recupero ha assistito alla partita guardandola dalla panchina, a mezzo servizio, ma forse anche meno di mezzo, Valentini che in via del tutto precauzionale non ha mai forzato il passo e si è limitato a giocare 10 minuti inframezzati da vari stop & go, a causa di un leggero affaticamento muscolare che si risolverà in un paio di giorni ancora.

Alla fine anche i ragazzi erano soddisfatti, probabilmente più di altri, una soddisfazione che gli arriva dalla consapevolezza che si sono confrontati con giocatori di alto livello, spesso riuscendo a metterli in difficoltà e in alcuni situazioni anche a produrre una qualità di gioco superiore a quella della Pielle. Soddisfatto naturalmente anche coach Olivieri che da la sua visione della partita:

"La prima amichevole è sempre dura perché dobbiamo metabolizzare tutto quello che si è fatto nelle prime due settimane di preparazione che non è stato poco e poi l'avversario chiaramente era di caratura molto alta.

La Pielle Livorno ha un roster per competere ad alti livelli in serie B nazionale, per noi è stato un test molto allenante, perché volevamo appunto testarci con una squadra di categoria superiore per vedere che cosa possiamo fare a questo livello e secondo me si sono viste delle ottime cose alternate chiaramente a delle cose meno buone che sono state date soprattutto da un calo di energia In alcuni momenti.

Sono molto contento di quello che ha fatto Dubois, ha giocato una gran partita ma anche di quello che ha fatto Barsanti. Dobbiamo ancora amalgamare e agevolare l'inserimento di Picchi, poi oggi Valentini l'abbiamo tenuto in gestione controllata, perché viene da una un affaticamento muscolare rimediato in settimana e lo stiamo gestendo per permettergli di tornare in forma con i suoi tempi al 100% il prima possibile."

Il prossimo appuntamento del BCL nella pre season è fissato per il 10 settembre alle ore 19:00, al Palatagliate, in quella occasione arriverà un'altra importante squadra di serie B Nazionale, il Piombino, l'incontro sarà a porte aperte, perché un po' di tifo a sostenere i ragazzi ci vuole sempre.