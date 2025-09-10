Rubriche



Bcl, presentata la nuova maglia

mercoledì, 24 settembre 2025, 11:23

Prima di posizionarsi al nastro di partenza del nuovo campionato di B interregionale è buona consuetudine presentare la nuova divisa da gioco e quale miglior luogo per farlo, se non la casa di un amico e sostenitore del Basketball Club Lucca.

Per il terzo anno il BCL si è ritrovato nello splendido salone auto della concessionaria Audi Center Terigidove ha presentato quelle che saranno le maglie che la prima squadra del BCL indosserà nel campionato 2025/26. La nuova divisa ha uno stile vagamente retrò, tornato di gran moda nel mondo del basket e con riportato sullo sfondo un simbolo caro a tutti i lucchesi; sulla canotta è infatti raffigurato il famoso labirinto di Lucca, posto, nella realtà, su una colonna a destra del porticato della chiesa di San Martino, Duomo di Lucca.

Un richiamo forte alla territorialità del Basketball Club Lucca, molto apprezzata anche dai suoi sostenitori, come appunto la Famiglia Terigi che gestisce la concessionaria Audi Center Terigi che anche per la stagione 2025/26 avrà il suo logo impresso sulla maglia da gioco.

Sulla divisa fanno compagnia all'Audi Center Terigi, l'Impresa Edile Cappelli Bernardo e la CLT Consulenza Logistica Trasporti; sui pantaloncini, la Veriplast Carraia, azienda che si occupa di verniciatura e trattamenti conto terzi di componentistica del settore automotive, moto, movimento terra per i maggiori brand internazionali e Pardini e Simonetti, specializzati nella produzione di parti meccaniche di alta precisione per il settore del cartario, il settore navale e non solo.