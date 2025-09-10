Prenota_head Dimensioni 940 x 150 px

Bcl, presentata la nuova maglia

mercoledì, 24 settembre 2025, 11:23

Prima di posizionarsi al nastro di partenza del nuovo campionato di B interregionale è buona consuetudine presentare la nuova divisa da gioco e quale miglior luogo per farlo, se non la casa di un amico e sostenitore del Basketball Club Lucca.

Per il terzo anno il BCL si è ritrovato nello splendido salone auto della concessionaria Audi Center Terigidove ha presentato quelle che saranno le maglie che la prima squadra del BCL indosserà nel campionato 2025/26. La nuova divisa ha uno stile vagamente retrò, tornato di gran moda nel mondo del basket e con riportato sullo sfondo un simbolo caro a tutti i lucchesi; sulla canotta è infatti raffigurato il famoso labirinto di Lucca, posto, nella realtà, su una colonna a destra del porticato della chiesa di San Martino, Duomo di Lucca.

Un richiamo forte alla territorialità del Basketball Club Lucca, molto apprezzata anche dai suoi sostenitori, come appunto la Famiglia Terigi che gestisce la concessionaria Audi Center Terigi che anche per la stagione 2025/26 avrà il suo logo impresso sulla maglia da gioco.

Sulla divisa fanno compagnia all'Audi Center Terigi, l'Impresa Edile Cappelli Bernardo e la CLT Consulenza Logistica Trasporti; sui pantaloncini, la Veriplast Carraia, azienda che si occupa di verniciatura e trattamenti conto terzi di componentistica del settore automotive, moto, movimento terra per i maggiori brand internazionali e Pardini e Simonetti, specializzati nella produzione di parti meccaniche di alta precisione per il settore del cartario, il settore navale e non solo.  

 

sabato, 20 settembre 2025, 12:00

Bcl, il precampionato si chiude con una sconfitta

Contro Spezia, al Palatagliate, la sirena chiude il match e la serie di amichevoli del Bcl con la netta vittoria degli ospiti per 77/85, una sconfitta che sarà occasione per coach Olivieri per rivedere qualcosa e lavorare per affinare meglio il gioco dei suoi ragazzi

giovedì, 18 settembre 2025, 10:23

Installazione di tribune per eventi sportivi: sicurezza, comfort e competenza al servizio dello sport

Organizzare un evento sportivo, che si tratti di una partita di calcio locale, di una competizione di atletica o di un grande torneo internazionale, significa garantire non solo la qualità dello spettacolo ma anche l’esperienza del pubblico

domenica, 14 settembre 2025, 18:02

Il Bcl supera in amichevole Spezia

Terzo appuntamento della preseason per il BCL, questa volta in terra ligure per incontrare la Tarros Spezia: i biancorossi si aggiudicano la partita per 80 a 76. Prossima gara il 17 settembre alle ore 19 al Palatagliate, contro un'altra importante squadra del prossimo campionato, a scendere a Lucca sarà l'USE...

mercoledì, 10 settembre 2025, 13:10

Gol dell'Italia all'ultimo minuto: momenti indimenticabili

Il calcio italiano ha una capacità unica di sorprendere e emozionare, soprattutto nei momenti più drammatici delle partite. I gol dell’Italia all’ultimo minuto rappresentano alcuni dei ricordi più intensi per i tifosi azzurri: istanti in cui tutto sembra perduto e, in un battito di ciglia, il destino della squadra cambia

