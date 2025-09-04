Rubriche



Due passioni, una città: Rudy Michelini e Basketball Club Lucca insieme per lo sport

mercoledì, 10 settembre 2025, 08:16

Rudy Michelini e Basketball Club Lucca hanno ufficializzato l'avvio di una collaborazione per la stagione 2025/26. Un progetto reso possibile anche grazie al supporto di alcuni partner storici del pilota lucchese, che hanno scelto di affiancare la BCL condividendo la volontà di promuovere lo sport sul territorio.

Il driver portacolori della scuderia Movisport – tra i protagonisti nel panorama rallistico nazionale – e la gloriosa società cestistica iscritta al campionato di Serie B Interregionale, si sono resi parti integranti di un'iniziativa che legherà due realtà sportive apparentemente distanti – il rally e il basket – per creare eventi condivisi, promuovere lo sport sul territorio e coinvolgere la comunità lucchese, soprattutto i più giovani.

Una sinergia che troverà espressione tra strade e parquet, puntando a valorizzare l'identità sportiva di Lucca in modo innovativo e trasversale, guardando all'agonismo con entusiasmo e condivisione.

La partnership guarda al coinvolgimento di nuove fasce di pubblico – soprattutto giovane – attraverso iniziative condivise che mettano al centro del progetto la cultura sportiva lucchese. Nel corso della stagione saranno organizzati eventi congiunti, presenze incrociate nei rispettivi impegni e realizzazione di contenuti promozionali condivisi, rivolti al mondo scolastico e giovanile.

La collaborazione tra Rudy Michelini e Basketball Club Lucca rappresenta un esempio concreto di come due discipline diverse possano amplificare i propri messaggi, contribuendo insieme alla promozione dello sport come valore centrale della comunità.

"Credo molto nel potere dello sport come motore sociale e culturale – il commento di Rudy Michelini – Con la BCL condividiamo lo stesso entusiasmo e la stessa voglia di raccontare storie di impegno e passione. Il fatto di poterlo fare insieme ai partner che mi sostengono da anni, e che hanno scelto di appoggiare anche la BCL, lo rende ancora più speciale. Questa collaborazione vuole rappresentare un segnale positivo per tutto lo sport locale".

Da sempre il presidente del BCL Matteo Benigni, sostiene che Lo sport, quando fatto e vissuto con passione porta sempre ad ottenere importanti risultati, ne è riprova Rudy Michelini, dominatore assoluto del Rally Coppa Citta di Lucca che per citare un termine tutto cestistico ha tante vittorie da essere in doppia cifra da qualche anno, il suo talento ha ormai da anni varcato i confini della provincia, fino ad essere conosciuto in tutta Italia.

Come lo è il BCL, nel suo campionato di B interregionale, dove è arrivato a sfiorare per due anni consecutivi la promozione in B nazionale. E chi meglio del Capitano Barsanti può rappresentare il BCL, Andrea Barsanti e Rudy Michelini due numeri uno a sigillare questa sinergia che mira ad avvicinare nuove fasce di pubblico, in particolar modo i giovani, sarà una collaborazione che porterà a creare eventi in comune, fino anche a realizzare contenuti a scopo promozionale da veicolare in ambito scolastico, sempre con un unico scopo, valorizzare e promuovere lo sport nel nostro territorio per avvicinare ad esso sempre più persone.

I colori e il marchio di Basketball Club Lucca hanno accompagnato Rudy Michelini alla vittoria della 60ª Coppa Città di Lucca, appuntamento che ha coinvolto le strade della provincia nel primo fine settimana di agosto.