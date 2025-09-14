Rubriche



Bcl, ci siamo

giovedì, 25 settembre 2025, 15:24

Poche ore ancora e la palla a spicchi verrà lanciata in aria su tutti i campi della B interregionale, il Basketball club Lucca ha ormai completato la preparazione estiva, come ha terminato la sequenza delle amichevoli, d'ora in avanti sarà battaglia, i ragazzi, certamente continueranno ad allenarsi, ma d'ora in poi sarà diverso, ogni allenamento avrà come sempre una parte tecnica, volta al miglioramento del gioco, ma la gran parte del tempo trascorso in palestra, sarà specificatamente dedicato alla preparazione della singola partita.

Il Campionato 2025/26 sarà più lungo dell'ultimo giocato, 28 partite contro le 22 della scorsa stagione, dovuto alla nuova formula che prevede 3 Conference, Nord, Centro e Sud, ogni conference ha poi due division composte da 15 squadre che si affronteranno in un girone all'italiana con partite di andate e ritorno per un totale di 30 giornate, 28 partite e 2 turni di riposo.

Al termine, le prime 8 squadre di ogni division andranno ad incrociarsi con le prime 8 dell'altra division della stessa conference per giocarsi i play off, gli scontri si risolveranno tutti con la formula al meglio di tre partite, le squadre che invece si saranno posizionate al 9° e 10° posto saranno salve ed il loro campionato a quel punto terminerà, le squadre restanti invece, si andranno a giocare i play out, sempre con la formula al meglio di tre partite.

Al termine passeranno alla B Nazionale tre squadre, una per conference, ovvero quella che uscirà vincente dalla finale, la quarta squadra che accederà alla B nazionale sarà la vincente degli spareggi giocati tra le squadre delle tre conference sconfitte in finale.

Con questa formula la Federazione ha portato da un punto di vista sportivo delle novità interessanti, già iniziare con gli ottavi la fase che porta alla finale, è una grossa novità, come lo è per il BCL, l'inserimento quest'anno, contrariamente a quanto è sempre avvenuto, nella Conference Centro, di conseguenza dovrà andare, nel caso di un piazzamento tra le prime 8 nella prima fase del campionato, a confrontarsi con squadre marchigiane, mai incontrate prima

Una visione a 360 gradi del campionato ce la da coach Olivieri che è chiamato anche quest'anno ad un compito ancora più difficile " A livello di squadre vedo molto bene le senesi che hanno allestito roster importanti. Soprattutto Costone è veramente molto competitiva. Questo campionato cresce di anno in anno e sarà molto dura perché anche Spezia, Empoli, Cecina, San Miniato, Arezzo e Legnaia sono squadre di indubbio valore. Le piemontesi daranno sicuramente filo da torcere con squadre di impronta giovanile sempre difficili da affrontare. Noi partiamo con il difficile compito di ripetere quanto fatto di buono lo scorso anno. La squadra ha avuto gli innesti giusti e abbiamo tutte le carte in regola per far bene. Il campo ci darà la prova del nove; consapevoli del fatto che sarà una maratona, una gara di resistenza. Navigheremo partita dopo partita per toglierci più soddisfazioni possibili."