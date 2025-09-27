Rubriche



Bcl di scena a Genova

venerdì, 10 ottobre 2025, 15:36

Seconda trasferta per la truppa di Olivieri, questa volta tutta la carovana si dirigerà su Genova, per incontrare la ELAH Seagulls Genova. La partita originariamente programmata presso il bellissimo palazzetto nella zona Acquario di Genova è stata spostata presso il centro universitario di Genova e si giocherà sul campo del Palacus Carmine Romanzi di Genova.

Ogni partita come detto tante volte nasconde delle insidie e sorprese, I genoani sono ancora un'incognita, di loro si sa ancora poco, se non che la prima di campionato hanno osservato il loro turno di riposo, nella seconda hanno invece perso 83/74 in trasferta con la Junior Libertas. Giocando una partita dove sono andati pesantemente sotto nel primo quarto, meno 27 alla prima sirena, poi hanno fatto loro i tre segmenti successivi, dimostrando di poter reggere la pressione dello svantaggio e continuare a giocare nel tentativo di ribaltare il risultato, grazie ai canestri di Brescianini, Ferri e Venga che al termine del match hanno tutti e tre di gran lunga superata la doppia cifra. Un aspetto da non sottovalutare, della serie - non muoino mai – una caratteristica di squadra che nel corso del campionato seminerà serie difficolta anche ad altre squadre. Coach Piastra avrà sicuramente, in questa settimana, messo pressione a tutta la squadra per tentare di rimediare subito allo scivolone della prima giornata e avrà preparato la squadra correggendo i problemi avuti nel primo quarto della partita con lo Junior basket.

Il BCL troverà quindi una squadra pronta a difendersi dagli affondi biancorossi e altrettanto motivata ad attaccare il canestro dei ragazzi di Olivieri Sulla sponda del BCL, preparatore e coach hanno da subito fugato, qualora ci fosse stata, qualsiasi idea di rilassamento o appagamento dopo le due belle ed autoritarie vittorie di inizio campionato. La squadra al completo si è di fatto regolarmente allenata, alzando ancora l'intensità dei 5 contro 5 come, è stato alzato anche il carico di lavoro, tra pesi, corde ed esercizi a terra, unico assente in settimana Pierini, che oltre ad essere ancora fuori per infortunio, si è ritrovato anche con un attacco influenzale che lo ha costretto a rimane a casa.

Sul chi va là si pone anche coach Olivieri, il primo a temere certe partite, con squadre alle quali ancora non si è stati capaci di assegnarle una o più caratteristiche precise, una condizione che rende difficile anche preparare la partita. "Arriviamo a questa trasferta di Genova dopo una buona settimana di allenamenti. E' una partita da prendere con le molle perché hanno giocato solo una partita fino ad ora ed hanno ampi margini di miglioramento. Ferri e Venga sono i giocatori più pericolosi, il primo è un esterno di esperienza con un buon fisico dotato di un gran tiro da fuori e un ottimo gioco spalle a canestro; Il secondo è un lungo molto dinamico e fisico ottimo a rimbalzo e dentro l'area. Pintus e Zini sono gli esterni in cabina di regia e Brescianini è una guardia con un ottimo tiro da tre punti. Petrovic e Diakhate completano il reparto lunghi apportando dinamismo e fisicità. Il nostro roster è tutto a disposizione (tranne Pierini). Sarà fondamentale approcciare con la mentalità giusta la gara e fare una prestazione in crescendo rispetto a domenica scorsa."

Palla a due alle ore 19 di sabato 11 ottobre al Palaxus Carmoine Romanzi di Genova, ad arbitrare l'incontro Dell'Accio e Pittatore di Torino, quest'ultimo il BCL lo ha avuto in trasferta contro Pavia e in casa contro il Dany Basket Quarrata.