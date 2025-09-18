Rubriche



Bcl, il cammino comincia da Arezzo

sabato, 27 settembre 2025, 13:01

Tutto è pronto, tuto è li in un angolo che aspetta di essere caricato sui mezzi di trasporto, borsone con le divise, borsa asciugamani, borse mediche, lettino massaggi, liste R, computer, regolamenti, tutto quanto occorre per giocare una partita in trasferta.

Sono quei momenti in cui ogni appartenente allo staff del BCL si prepara mentalmente ad affrontare la prima partita di campionato ed in questo caso alla prima trasferta. La meta del BCL che muoverà il primo passo del campionato 2025/26 sarà il Palasport Mario Agata di Arezzo per confrontarsi contro gli amaranto della Scuola Basket Arezzo.

E' superfluo dire che la prima trasferta, poi in quel di Arezzo è ad altissimo rischio, negli anni il BCL ha subito brucianti sconfitte ad opera degli aretini, specialmente nelle fasi cruciali del campionato, andò decisamente meglio lo scorso anno con due vittorie, una nettissima proprio al Mario Agata e una più sofferta al palatagliate nell'ultima partita della prima fase dello scorso anno.

Sarà quindi una partita apertissima, Olivieri troverà una squadra ex novo rispetto allo scorso anno che nelle amichevoli della preseason è riuscita a dare filo da torcere alle fortissime squadre senesi, portando all'attenzione degli addetti ai lavori alcuni suoi giocatori come Pelucchini con 15 punti a referto in tre partite, o Toia con 29, Corradossi 41, Lemmi 24 e Vagnuzzi 17 a riprova che di bocche da fuoco ne hanno e anche di un certo livello.

Il BCL si presenterà senza Pierini, ancora ai box per recuperare una situazione scaturita nel finale della scorsa stagione, così Olivieri porterà in panchina Barsanti, Binelli, Cirrone, Del Debbio, Donati, Drocker, Dubois, Del Debbio Genovali, Pichi, Simonetti, Trentin e Valentini.

Sulla pericolosità della prima partita in trasferta e della forza dello SBA Arezzo, coach Olivieri ha messo in guardia i suoi ragazzi "Arezzo è una squadra molto rinnovata rispetto allo scorso anno. Gli esterni Corradossi, Cazzanti e Rapini sono un mix di fisicità e buoni doti balistiche molto bravi ad attaccare il ferro. Il ritorno dell'ala grande Pelucchini gli consente di aprire il campo con la sua pericolosità dall' arco dei tre punti. Pieri è un pivot con stazza e tanta tecnica che insieme al confermatissimo Toia costituiscono il pericolo numero uno. La prima giornata è sempre molto insidiosa perché le squadre sono ancora in rodaggio e i valori non sono facilmente deducibili. Sarà importante approcciare con determinazione e cattiveria agonistica, essendo fuori casa con gli aretini che vorranno sicuramente far bene davanti al loro pubblico." Palla a due alle ore 18:00 al Palasport Mario Agata di Arezzo, arbitreranno l'incontro i Sig.ri Barbarulo di Firenze e Collet di Siena.