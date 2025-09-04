Rubriche



Il Bcl supera in amichevole Spezia

domenica, 14 settembre 2025, 18:02

Terzo appuntamento della preseason per il BCL, questa volta in terra ligure, a La Spezia, per incontrare la Tarros Spezia, squadra iscritta al campionato di B interregionale, appartenente alla stessa conference Centro e nella stessa division del Basketball Club Lucca.

Il confronto con gli spezzini è di quelli ad alto voltaggio, i bianconeri sono sempre stati un osso più che duro per il BCL, sia durante le amichevoli che nel campionato, non è mai stata un partita semplice, la memoria riporta a brucianti sconfitte o come lo scorso anno a risicatissime vittorie. La Tarros Spezia è riuscita a conservare la serie B interregionale nei play out e ottenuto l'importante risultato, ha praticamente rifondato l'intera squadra, partendo dall'allenatore e con la ferma idea di diventare la squadra rivelazione del prossimo campionato.

A fronte di quanto sopra e dell'innata rivalità tra i due club, l'amichevole di sabato 13 se pur con le dovute cautele è stata una vera partita, nella quale il risultato non sarebbe stato un semplice numero. Tanto che la Tarros, dalla palla a due parte in quarta e prova a mettere i classici puntini sulle I da subito chiudendo il primo quarto sul 32/19.

Olivieri corre ai ripari velocemente, aggiustano un po' di cose in difesa e rimodellando l'attacco tanto da imporsi nel secondo quarto per 14/20 e mantenendo alto il regime del motore del BCL fa suo anche il terzo quarto per 10/20. Solamente nel quarto il BCL rallenta, complice un po' di stanchezza e una Tarros in cerca di riscatto, ma che alla fine si è dovuta arrendere anche se di misura, come nella migliore tradizione al BCL, 76/80 il finale al Palasprint.

Una nota più che positiva arriva dal lavoro di coach Olivieri che ha volutamente usato tutti i ragazzi a disposizione, permettendo ad ognuno di portare farina alla causa, nessuno dei 9 convocati è rimasto a bocca asciutta e 4 sono andati in doppia cifra, Valentini ha chiuso con 8 punti, poi Drocker 16, Dubois 14, Balducci 2, Barsanti 5, Simonetti 15, Del Debbio 7, Pichi 1, Trentin 10, Landucci 2

Soddisfatto Olivieri che racconta così il match con la Tarros Spezia "dopo un primo quarto, dove i padroni di casa sono partiti molto, molto forte e hanno segnato 32 punti, dal secondo quarto siamo riusciti a registrare qualcosa in difesa e a gestire meglio le situazioni in attacco con un gioco più fluido, tanto che siamo riusciti a ricucire il gap che si era creato, chiudendo all'intervallo lungo. a solo due possessi di distanza. Dal terzo quarto la partita rimane in equilibrio sostanzialmente fino alla metà del quarto quarto, dove riusciamo ad avere un leggero allungo chiudendo in vantaggio i 40 minuti. Abbiamo tenuto conto dei minutaggi distribuendoli su tutto il roster per non affaticare nessuno, visto che era la seconda amichevole nell'arco di pochi giorni. Sono comunque soddisfatto, si sono visti secondo me dei passi avanti dal punto di vista del gioco e abbiamo ancora una settimana con due amichevoli per registrare ulteriormente quello che c'è da mettere a punto.

Prossimo scrimmage il 17 settembre alle ore 19:00 al Palatagliate, contro un'altra importante squadra del prossimo campionato, a scendere a Lucca sarà l'USE Empoli, naturalmente il match sarà a porte aperte per chiunque voglia venire a vedere e sostenere il BCL.