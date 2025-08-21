Rubriche



Perché molti italiani si ostinano a credere alla validità dei consulti di cartomanzia?

martedì, 2 settembre 2025, 15:06

Nell'appurare che la lettura dei tarocchi sia ancora considerata un'alternativa valida alla ragione nella ricerca della verità si prova un inevitabile stupore per il fatto che ricorrenti sono nel progresso scientifico e in quello tecnologico i risultati attendibili ai quali la ricerca approda. Sembra cioè che l'esistenza di questo dato ineccepibile non riesca a distogliere gli appassionati delle carte dal credere che i cartomanti siano in grado di decifrare e anticipare eventi al di là dei confini razionali. Convinti dunque che la realtà possa essere spiegata attraverso lo studio di un universo esoterico celato dietro l'apparenza delle cose, gli ammiratori dei professionisti dell'arte del predire sono sempre pronti a pagare cifre perfino esorbitanti pur di ricevere una loro consulenza. Posto che a richiedere consulti di cartomanzia sono clienti di ogni estrazione sociale, risulta corretto ritenere che la credibilità che essi attribuiscono agli operatori esoterici non sia il frutto, come alcuni superficialmente sostengono, di una manifestazione di ignoranza. Pertanto per spiegare questo imperituro fenomeno di massa, bisogna precisare che le risposte alle quali aspira la clientela di questi soggetti sono legate alla soluzione di vicissitudini amorose. La separazione di una coppia rappresenta per chiunque un accadimento traumatico e chi intende evitare di cadere in questa deprimente situazione è disperatamente disponibile ad accogliere ogni tentativo che allontani tale esito infausto. Non è un caso infatti che coloro che desiderano continuare a condividere emozioni con un partner per tutta la vita si ostinino a trovare modalità addirittura singolari pur di preservare la loro relazione sentimentale dal suo ineluttabile fallimento. Tra gli strumenti conoscitivi ai quali più si ricorre la lettura dei tarocchi costituisce senza dubbio il mezzo maggiormente utilizzato da quelli che vogliono recuperare una definitiva serenità coniugale.

Il boom online delle società di cartomanzia telefonica

La passione verso il mondo misterioso dei cartomanti è a tal punto dilagante che da anni sono perfino nate società con la finalità di rispondere ad una richiesta di consulti che, sempre appunto crescente, necessita di un servizio esoterico quotidiano e ben organizzato. Dotate infatti di un call center formato da operatori pronti a turno a risolvere telefonicamente dissidi amorosi, tali imprese realizzano ogni anno fatturati elevati che generano non di rado invidia e incredulità ne titolari di aziende di altri settori. Ormai la loro presenza online è diffusa nel senso cioè che le loro campagne pubblicitarie si sviluppano all'interno di ogni spazio virtuale che offra una visibilità mediatica soddisfacente. I più noti portali di annunci, ad esempio, riservano alle imprese di cartomanzia telefonica abbonamenti mensili che si traducono nella circolazione di banner promozionali o nella permanenza di un annuncio nella prima posizione nella categoria di appartenenza. I social sono invasi da profili riferibili ai cartomanti che, in forma autonoma o societaria, pubblicano ogni giorno video e immagini attraenti allo scopo di avvicinare anche coloro che non hanno mai pensato di usufruire di consulenze esoteriche. Facilmente intuibile è, dunque, l'uso di strategie di web marketing che permettano ai loro siti aziendali di raggiungere la vetta nei motori di ricerca o un notevole numero di potenziali follower nei più famosi social. Nell'era digitale era inesorabile constatare il trasferimento sul web per ragioni pubblicitarie di questo universo tanto osteggiato da chi affida giustamente al pensiero la funzione di garantire un sano sviluppo della civiltà a dispetto di qualsiasi forma scaramantica o fideistica priva di fondamento

Rapide valutazioni di una società che opera in questo particolare settore

Alle domande rivolte ai gestori di cartomantidellasoluzione.com sulle ragioni che motivano alcuni ad individuare nei tarocchi un metodo idoneo per scoprire la verità delle cose, essi rispondono che la tensione verso l'ignoto accompagnerà l'essere umano senza limiti temporali. Se ciascuna persona ha bisogno di vivere con tranquillità ogni relazione sociale, aggiungono, non può che subire il fascino di coloro che promettono attraverso il loro sapere esoterico di soddisfare questa speranza. Poco importa che le aspettative dei clienti sull'operato dei cartomanti si rivelino talvolta illusorie visto che il tentativo di superare le interpretazioni fallimentari della ragione li muove di fatto verso altri strumenti conoscitivi. L'attrazione provocata dalla eventualità di investigare la realtà complessa di ogni individuo rappresenta uno stimolo talvolta irrefrenabile per chi non si accontenta di prendere atto di una circostanza dolorosa.