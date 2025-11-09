Rubriche



Bcl affonda Siena

domenica, 23 novembre 2025, 20:10

Basketball Club Lucca – Costone Siena

18/19 – 44/36 – 71/62 – 94/68

18/19 – 27/17 - 27/26 – 23/6

BCL: Landucci 8, Valentini 14, Drocker 21, Donati, Dubois 15, Barsanti 5, Simonetti 5, Del Debbio 9, Pierini ne, Pichi 6, Trentin 11, Cirrone. All. Olivieri, ass. Di Giambattista

Costone Siena: Masciarelli 12, Zocca 2, Massari ne, Nasello 15, Paoli F. ne, Paoli M. 9, De Marchi, Zenelli 9, Nannipieri 6, Ballabio 13, Rosso 2. All. Belletti, ass. Franceschini

Inizio di marca biancorossa, un minuto di gioco per tre assalti al canestro con i primi due punti a firma Trentin, poi arrivano i canestri di Valentini per un break da 6/0 che costringe il Costone a rifugiarsi in un time out propedeutico.

Il rientro porta fieno alla causa senese che ai 5 minuti si porta sul 10/9 grazie ai canestri di Ballabio, Nannipieri e Nasello. Il sorpasso è opera di Zocca, il BCL però ribalta con un'inchiodata di Simonetti per il 12/11 a tre minuti dalla prima sirena, ma una situazione di bonus spedisce in lunetta gli ospiti relegando il BCL a meno quattro. Barsanti accorcia al meno uno, Paoli Matteo replica da tre, chiude il quarto Del Debbio con una tripla per il 18/19

Seconda frazione di gioco favorevole ai biancorossi che con Pichi e Del Debbio si portano nuovamente in vantaggio per il 26/22, poi Valentini e Drocker fanno volare il pubblico con due triple per il 33/24 a quattro minuti dal riposo lungo.Costone sfrutta la lunetta per recuperare punti, ma Landucci fa sentire tutto il suo peso in partita infilando due micidiali triple per il 41/31, di nuovo un giro in lunetta per gli ospiti e poi un perentorio Pichi porta il vantaggio in doppia cifra 44/34 con 9 secondi alla sirena, tempo sufficiente a Ballabio per rosicchiare due punti e chiudere a 44/36.

L'onere di aprire la ripresa se lo prende Dubois per il nuovo più dieci, poi Drocker da sotto e sempre lui dagli oltre sei metri spingono il BCL sul 51/36. Costone prova a farsi sotto con Nannipieri e Nasello, ma il polso caldo di Docker e il funanbolismo di Dubois regalano al BCL il 60/45, con quattro minuti di gioco prima che sirena metta fine alla terza frazione di gioco. Con il tempo che scorre, la partita è diventata a tratti spigolosa e a trarne vantaggio sembrano essere gli ospiti che provano a ricucire scendendo al meno nove in chiusura di quarto.

Ultimo quarto e questa volta è Del Debbio ad aprire le danze con una tripla, subito a ruota Dubois vola sotto canestro e segna il più 16, ma non solo Dubois è capace di volare, lo sa fare molto bene anche Trentin che chiude a canestro un gran gioco da tre e poi sempre lui compie l'ennesima prodezza, ma non è da meno Drocker che da distanza siderale annichilisce gli ospiti con la tripla dell'86/62.

E' ancora Drocker a dare spettacolo e a far saltare in piedi il grande pubblico del Palatagliate, 91/65 a tre minuti dal termine, una partita più che in ghiaccio che il BCL ha condotto stupendamente dall'inizio alla fine, regolando energicamente un Costone che fino ad ora non aveva conosciuto la sconfitta, al Palatagliate il BCL batte il Costone Siena 94/68.