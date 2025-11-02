Rubriche



Bcl, arriva il riscatto

domenica, 16 novembre 2025, 22:12

Etrusca San Miniato – Basketball Club Lucca

23/24 – 31/43 – 42/61 – 62/82

23/24 – 8/19 – 11/18 – 20/21

San Miniato: Ermelani 6, Zaccagna 3, Camara , Bellachioma 5, Mele 6, Scardigli 3, Iacopini 2, Capozio 9, Granchi 11, Baldares 8, Cravero 8, Pedroni 1 .All.Martelloni, ass.Menconi

BCL: Landucci 8, Valentini 10, Docker 17, Donati ne, Genovali ne, Dubois 33, Barsanti 6, Simonetti ne, Del Debbio 1, Pierini, Pichi 7 .All.Olivieri, ass. Di Giambattista

Sul campo per la palla a due Pichi, Barsanti, Dubois, Drocker, Landucci, Valentini, tutti quanti listati a lutto in segno di vicinanza con il proprio compagno di squadra Trentin assente per la prematura scomparsa di sua mamma Tiziana. Una squadra emotivamente scossa che è scesa in campo con la forte determinazione di fare bene ed è Dubois che sblocca il punteggio, poi è la volta di Drocker. E' un BCL tutto protratto in avanti che realizza da fuori e dal pitturato, obbligando Martelloni a ricorrere velocemente ad un primo time out.

Al rientro dai box è comunque sempre il BCL a tenere la partita in mano, volando sul 14/24 con ancora due giri sul cronometro. 120 secondi che però il BCL non sfrutta, al contrario dei padroni di casa che riescono invece a recuperare portandosi ad una sola lunghezza a fine quarto.

Granchi, Capozio ed Ermelani gli autori del recupero sul BCL e sempre Capozio ad inizio ripresa con un due su due dai liberi porta il San Miniato sul 27/26. E' ancora un BCL tutto quanto sbilanciato in avanti in cerca del canestro avversario che sbatte però nella difesa di San Miniato che lotta all'arma bianca, tanto da entrare in bonus dopo appena tre minuti, e un punteggio praticamente inchiodato dalla prima sirena sul 28/27. Ai cinque minuti dal riposo, Drocker ribalta per il 28/29 e in contropiede Dubois per 28/31 e ancora Drocker sfrutta il bonus avversario aggiungendo un punto ancora sul tabellone, poi è Dubois ad andare in lunetta per il 28/35

I padroni di casa però non rinunciano ad una difesa asfissiante ricorrendo sistematicamente al fallo, con l'effetto di regalare giri in lunetta al BCL che con Dubois e Drocker sfrutta a pieno portandosi sul 31/40 ed in chiusura una bella azione orchestrata benissimo fa giungere la palla tra le mani di Barsanti per la tripla del 31/43 finale.

Ad aprire la ripresa è ancora una volta Dubois per il 31/45 e sempre lui allunga a 47 e poi al 49, è un Dubois scatenato che monopolizza la ripresa del match. A dare sostegno al gran lavoro del BCL arriva anche Landucci che dallo smile e spalle a canestro ruota ed infila il 37/51. Pichi allunga al più 20 e Dubois dai liberi al più 22, è un buon BCL, organizzato e capace di attaccare il ferro da più posizioni che chiude il terzo quarto scavando un solco fatto di 19 lunghezze, un tesoretto che se amministrato a dovere potrebbe permettere alla truppa di Olivieri di espugnare il Pala Fontevivo.

Ripresa colorata di biancorosso, con Valentini e Dubois che realizzano il più 24 nei primi due minuti di gioco, poi il gioco si frammenta e complice un po' di stanchezza le finalizzazioni non sono più così precise. San Miniato prova a rispondere, ma solo attraverso i liberi riesce a scendere al meno 20 con poco più di due minuti e trenta di gioco, prima che la sirena metta fine al match.

Con una prestazione stratosferica il BCL torna alla vittoria, chiudendo sul 62/82, rifilando 20 punti ad un coriaceo San Miniato, una vittoria importante per la classifica e il miglior modo per riscattarsi, ma soprattutto per dedicare la vittoria al proprio compagno di squadra, Carlo Trentin.