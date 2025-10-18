Rubriche



Bcl, che tonfo con il Cecina

domenica, 9 novembre 2025, 19:08

Basketball Club Lucca – Basket Cecina

15/22 – 34/35 – 50/55 – 63/80

15/22 – 19/13 – 16/20 – 11/25

BCL: Landucci, Valentini 9, Drocker 16, Donati, Genovali, Dubois 17, Barsanti 3, Del Debbio, Pierini, Pichi 12, Trentin 12, Cirrone. All.Olivieri, ass. Di Giambattista

Basket Cecina: Parietti 2, Sabotig 19, Roventini, Pistolesi, Barbotti 9, Bruci, Saccaggi 13, Bruni 8, Turini 20, Pistolesi 9. All. Da Prato, ass Cecconi

Inizio in salita per il BCL zero al tiro in quattro minuti di gioco contro gli 11 punti messi a segno dagli ospiti, obbligando Olivieri ad una repentina chiamata in panchina per un time out che spezzi l'inerzia che ha spinto Cecina fino allo 0/13.

L'uscita dai blocchi porta punti al BCL, prima con Dubois, poi Valentini poi ancora Drocker per un recupero importante che porta il BCL sul 12/19 a 90 secondi dalla prima sirena. BCL ancora non a pieno regime, ma decisamente più reattivo dei primi minuti riuscendo a recuperare 5 punti per chiudere la prima frazione di gioco per il 15/22

Il rientro vede il BCL sfoderare una maggiore grinta, Pichi, Dubois e Drocker si portano a meno tre, 26/29 sul tabellone quando il cronometro dice che ci sono ancora 6 minuti per provare a ribaltare il punteggio e provare a prendere le distanze. Per Cecina, Turini e Sabotag tengono ancora il BCL a distanza, ma un grande Drocker sulla sirena scocca il tiro del meno uno, 34/35 e un match di nuovo aperto.

La ripresa inizia decisamente contratta, zero punti nei primi due minuti di gioco, poi è Drocker che sblocca l'impasse con tripla per il primo vantaggio del BCL 37/36, poi arriva Trentin per il più tre, poi ancora Pichi ed è il più 6, Saccaggi e Sabotag tengono il Cecina agganciato, 47/44 con tre giri di cronometro alla terza sirena.Con Bruni gli ospiti riescono a ribaltare il risultato, 49/50 a un minuto e diciotto alla sirena del terzo quarto.

Turini dall'area mette a referto altri due punti e questa volta è il Cecina che sulla sirena trova altre tre punti con Pistolesi ed è il più cinque per il 50/55 Polveri bagnatissime per il BCL, prima Valentini, poi Del Debbio scaricano le lori triple sul ferro a differenza degli ospiti che con Barbotti e Turini si spingono sul più 11 in meno di 90 secondi.

Il BCL non riesce a reagire, sembra entrato in una spirale che la spinge in basso, sono due i punti realizzati con molta difficolta in 6 minuti di gioco, mentre Cecina è più che in fiducia, Sabotig, Barbotti e compagni macinano gioco senza sosta portandosi sul 58/73 con due minuti alla sirena finale.

Una partita giocata dal BCL abbondantemente sotto i suoi standard, che impone un ulteriore stop alla ciurma di Olivieri, in un campionato che non permetterà molti passi falsi, al Palatagliate si archivia una brutta partita persa per 63/80 contro il Cecina Basket.