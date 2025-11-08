Rubriche



Bcl, ecco la visita di Costone Siena

sabato, 22 novembre 2025, 18:22

Nona giornata di campionato e ottava partita per il Basketball club Lucca, nove invece le partite per il Costone Siena che salirà a Lucca con la ferma convinzione di mantenere la striscia super positiva di vittorie consecutive.Si presenteranno con il roster al completo agguerriti come non mai per una sfida che sarà sicuramente epica, la prima in classifica contro la quinta, in un confronto che promette scintille come nella migliore tradizione delle due compagini.

Come sempre è impossibile stabilire come finirà il match, cercare di prevederlo equivarrebbe a rispondere alla fatidica domanda dalle 100 pistole.In ballo ci sono troppe variabili, da quelle prettamente tecniche/attitudinali dei giocatori a come Olivieri e Belletti prepareranno l'incontro, ma le variabili più importanti e che saranno in grado di indirizzare la partita da un lato o dall'altro saranno le motivazioni con le quali i giocatori saliranno sul parquet.

Costone si presenterà forte del suo perfetto inizio di campionato ma consapevole comunque che mantenere un tale ruolino di marcia sarà sempre più difficile, mano a mano che il numero delle partite aumenta, e il match contro il Bcl potrebbe proprio diventare il suo primo inciampo in campionato. Ci saranno poi motivazioni legate alla stagione precedente, il Costone uscì sconfitto sia al Palatagliate, ma soprattutto in casa, un vero KO nella penultima di campionato che gli costò l'esclusione dalla seconda fase del campionato e la possibilità di giocarsi le proprie carte per il salto di categoria.

Sconfitte così brucianti che durante l'estate la dirigenza del Costone è andata sul mercato a fare man bassa di giocatori di alto livello, inserendo nel roster Masciarelli, Zocca, Nannipieri, Bellabio, Rosso, per presentarsi in questa stagione pronti a sfidare tutti.

Anche sul versante biancorosso comunque non mancano le motivazioni per giocare la partita della vita. Di fronte ci sarà la prima della classe, ma nessuno del team del Bcl si sente secondo a nessuno, oltretutto i trascorsi, come detto, sono tutti a favore del BCL, ma la molla più potente è comunque la voglia di prendere il ritmo giusto, per andare a prendersi il miglior posto in classifica.

Nei ragazzi di Olivieri è forte la consapevolezza che la squadra c'è ed è in grado di giocarsela con chiunque senza alcun timore, come hanno dimostrato nell'ultima trasferta, dove sono riusciti ad annichilire una squadra come l'Etrusca San Miniato, senza avere disponibili Simonetti, Trentin e con un Pierini non ancora utilizzabile a pieno.

Lo stesso sentimento della squadra, combacia perfettamente con quello di coach Olivieri "Nella partita contro Costone dovremo sfoderare una prestazione degna di nota dal punto di vista dell'atteggiamento e della concentrazione. Sono una squadra costruita per stare ai vertici di questo campionato. Ai confermati Nasello e i fratelli Paoli hanno aggiunto elementi di assoluto rilievo. Masciarelli è un giocatore nettamente di categoria superiore, il play Ballabio è reduce dalla promozione a Ferrara, Zocca è un top player di categoria e Rosso è il lungo che gli garantisce rimbalzi e difesa. Dal canto nostro siamo felicissimi di riavere con noi Carlo Trentin che si è allenato regolarmente in settimana e Simonetti che ha dato ottimi segnali e sarà pronto a dare il suo contributo. Pierini sta recuperando il suo stato di forma. Vogliamo regalare al pubblico una grande partita." L'inizio del match è per domenica 23 novembre alle ore 18 ed arbitreranno Nocchi di Pisa e Parigi di Firenze.