Il Bcl sfida Cecina

sabato, 8 novembre 2025, 14:22

Con la sesta giornata di campionato il Basketball Club Lucca ha giocato la sua quinta partita, un terzo di quante ne dovrà giocare nel girone di andata.Pochissime rispetto al totale del calendario della stagione 2025/26 ma già sufficienti a tracciare e formare una prima piccola idea su quale potrebbe essere l'andamento del campionato in corso, ovviamente salvo outsider che potrebbero venire fuori nel tempo e debacle improvvise di qualche squadra "candidata" al passaggio alle semifinali.

Il quadro che si presenta dopo la sesta giornata e prima dell'incontro casalingo tra BCL e Cecina con palla a due domenica 9 novembre alle ore 17 è abbastanza lusinghiero: Attualmente si trova in terza posizione, dietro ad un Costone Siena a punteggio pieno, non avendo ancora effettuato il turno di riposo spettante e dietro anche all'altra senese la Note di Men Sana che è a pari punti con il BCL, ma davanti, per un quoziente canestri favorevole

Posizione questa definibile come un ottimo incipit di campionato, che premia il tanto lavoro fatto nella preseason e settimanalmente quello svolto in palestra, specialmente se valutato tenendo in considerazione l'assenza di un lungo come Pierini, fin dalla prima di campionato che sotto le plance avrebbe fatto più che comodo e l'altra assenza forzata di Simonetti già assente nei due precedenti incontri infortunatosi nella partita di Genova.

Una terza posizione comunque difficile da tenere stretta, dietro, ad incalzare il BCL ci sono compagini agguerrite, come l'Use Empoli, L'Etrusca San Miniato, la Virtus Siena e anche un College Borgomanero che va comunque sempre attenzionato, squadre capaci di dare importanti scossoni alla classifica ad ogni giornata di campionato,

In questa ottica ogni partita ha un peso specifico esagerato, un passo falso, come lo è stato il match con la Elah Genova, può diventare difficile da assorbire, è determinante preparare ogni partita nei minimi dettagli per cercare di non ripetere alcuni errori che in situazione passate hanno rischiato di compromettere il risultato.

Ecco che la partita casalinga contro Cecina assume ancora più valore, un risultato positivo permetterebbe di rimanere in scia al Costone e a prendere distanza dalle inseguitrici, tutte quante impegnate in partite non semplici, Use Empoli ospita lo Spezia, l'Etrusca gioca fuori casa a Casale e la Virtus ospita il temibile College Borgomanero.

Consapevole dell'importanza del match lo è anche coach Olivieri "Cecina è una squadra molto ben allenata e di grande esperienza. Con il ritorno di Turini hanno aggiunto caratura tecnica e fisicità. Il nuovo asse play pivot: Saboting, Barbotti ha dato molte armi in più in attacco. Saccaggi è un giocatore che se sta bene è di un'altra categoria. Dovremo tenere altissimo il livello di attenzione e determinazione per far valere le nostre doti. Siamo davanti al nostro amato pubblico e vogliamo fare bene".

I numeri del confronto tra il BCL e Cecina sono nettamente favorevoli ai biancorossi, quattro partite vinte e una persa, contro le tre vinte e tre perse dal Cecina, 83.2 i canestri fatti dal BCL contro i 77.2 e sempre a favore del BCL il computo dei punti subiti, 71.2 per il BCL e 74.5 per cecinesi. Arbitreranno l'incontro il Sig.Zanzarella di Siena e Posarelli di Grosseto