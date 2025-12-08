Bcl Under 19 Gold va agli spareggi per il titolo regionale

Rubriche
lunedì, 15 dicembre 2025, 10:22
Una grande performance della Under 19 Gold di Sodini e Tardelli nell'ultimo match della prima fase del campionato, surclassando l'ABC Castelfiorentino si sono piazzati al secondo posto del proprio girone. Un risultato eclatante che ha permesso alla compagine del BCL di accedere agli spareggi per il titolo toscano.
Il nuovo percorso non permetterà nessun errore, sarà all'insegna del "buona la prima" saranno partite secche, chi vince prosegue per le final four per aggiudicarsi il titolo regionale, ma anche per accedere alla prima fase del girone interregionale.
La prima partita da dentro fuori si gioca al Palatagliate, lunedi 15 Dicembre alle ore 19:20 contro Spezia Lab Future e se la Under 19 Gold ne uscirà vincente, sarà obbligata a presentarsi nuovamente sul parquet il giorno dopo, ma questa volta il campo sarà quello del Pala Toscanini di Prato e l'avversario sarà l'Union Prato.
Per adesso però c'è da pensare alla partita di lunedi 15 Dicembre, perché come dice un vecchio detto, ogni grande viaggio inizia sempre con un solo passo e il primo passo è vincere il confronto casalingo con Spezia Lab Future
lunedì, 15 dicembre 2025, 09:21
Grande prova dei biancorossi che in casa del Borgomanero conducono la gara dall'inizio alla fine e chiudono sul 116 a 95: doppia cifra per Drocker, Trentin, Simonetti e Del Debbio
lunedì, 15 dicembre 2025, 08:50
Tra birre, sciarpe appese al televisore, amici "allenatori" e commenti goliardici, la partita vista nel salotto di casa diventa epica quasi quanto un Mondiale. Anche la lettura dei cartelloni pubblicitari ha il suo perché. Il vero spettacolo, stavolta, è la compagnia.
sabato, 13 dicembre 2025, 15:25
La settimana appena trascorsa non è stata tra le migliori per i biancorossi, l'amarezza per la sconfitta subita in casa contro la Mens Sana Siena, almeno ad inizio settimana, era a tratti sempre presente, poi, primo fra tutti coach Olivieri ha serrato le file, dando ai ragazzi nuove motivazione e...
lunedì, 8 dicembre 2025, 09:19
Lo stadio come ultimo "tempio laico". Tra amicizie domenicali e ciclici riti collettivi, la passione rossonera unisce da generazioni. Anche in gradinata. Da qua, tra gioie e sofferenze, proviamo a raccontare quel senso di appartenenza che ci fa sentire simili: su Gazzetta ecco la nuova rubrica ("In gradinata") curata da...