Bcl Under 19 Gold va agli spareggi per il titolo regionale

lunedì, 15 dicembre 2025, 10:22

Una grande performance della Under 19 Gold di Sodini e Tardelli nell'ultimo match della prima fase del campionato, surclassando l'ABC Castelfiorentino si sono piazzati al secondo posto del proprio girone. Un risultato eclatante che ha permesso alla compagine del BCL di accedere agli spareggi per il titolo toscano.

Il nuovo percorso non permetterà nessun errore, sarà all'insegna del "buona la prima" saranno partite secche, chi vince prosegue per le final four per aggiudicarsi il titolo regionale, ma anche per accedere alla prima fase del girone interregionale.

La prima partita da dentro fuori si gioca al Palatagliate, lunedi 15 Dicembre alle ore 19:20 contro Spezia Lab Future e se la Under 19 Gold ne uscirà vincente, sarà obbligata a presentarsi nuovamente sul parquet il giorno dopo, ma questa volta il campo sarà quello del Pala Toscanini di Prato e l'avversario sarà l'Union Prato.

Per adesso però c'è da pensare alla partita di lunedi 15 Dicembre, perché come dice un vecchio detto, ogni grande viaggio inizia sempre con un solo passo e il primo passo è vincere il confronto casalingo con Spezia Lab Future