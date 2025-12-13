Diritti TV e scudetto Serie A 2025/2026: il confronto con l’Europa

Rubriche
Il tema dei diritti televisivi resta centrale nel dibattito sul futuro del calcio italiano. A inizio dicembre è emersa l’ipotesi di un possibile ingresso di DAZN nella media company della Lega Serie A con una quota di minoranza, una prospettiva che ha riacceso l’attenzione sulla sostenibilità economica del massimo campionato. L’operazione, che non inciderebbe sull’attuale contratto valido fino al 2029, si inserisce in un contesto più ampio di riflessione sul valore del prodotto Serie A e sulle strategie necessarie per rafforzarlo nel medio periodo.
Il confronto con le principali leghe europee evidenzia una distanza ancora significativa. LaLiga ha recentemente definito il nuovo ciclo dei diritti TV 2027/28–2031/32, assicurandosi 5,25 miliardi di euro per la sola prima divisione grazie all’accordo con DAZN e Telefónica. Un risultato che porta gli incassi annuali a circa 1,05 miliardi, con un incremento del 6% rispetto al ciclo precedente. Considerando anche i diritti della seconda divisione e quelli destinati al settore HORECA, il valore complessivo supera i 6 miliardi di euro.
In Italia, i ricavi annui della Serie A si attestano intorno ai 900 milioni tra DAZN e Sky. Una cifra che resta inferiore non solo alla Liga, ma anche a Bundesliga e Premier League, quest’ultima stabilmente in testa con circa 1,91 miliardi annui. Questo gap economico si riflette sulla capacità dei club italiani di competere a livello internazionale, sia in termini di investimenti sugli stipendi sia sul piano dell’attrattività commerciale.
Sul campo, però, la Serie A continua a offrire equilibrio e interesse. La stagione 2025/2026 si preannuncia combattuta e la corsa allo scudetto mantiene alta l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori. L’andamento del campionato viene osservato anche attraverso le scommesse Serie A, che riflettono lo stato di forma delle squadre e le gerarchie iniziali. Inter, Napoli e Milan partono davanti nelle valutazioni, mentre Roma, Juventus e Como vengono considerate outsider, confermando un campionato con valori definiti ma non privo di possibili sorprese.
Se lo spettacolo sportivo non manca, nel medio-lungo periodo la Serie A è chiamata a colmare il divario economico con i principali campionati europei. Investimenti su nuovi stadi, una revisione del format e una strategia più incisiva sui diritti televisivi potrebbero rappresentare passaggi chiave per aumentare i ricavi e rafforzare la competitività internazionale. Solo attraverso una crescita strutturale e sostenibile il calcio italiano potrà ambire a tornare stabilmente ai vertici europei.
Una grande performance della Under 19 Gold di Sodini e Tardelli nell'ultimo match della prima fase, surclassando l'ABC Castelfiorentino, si sono piazzati al secondo posto del proprio girone. Un risultato che ha permesso ai biancorossi di accedere agli spareggi per il titolo toscano
Grande prova dei biancorossi che in casa del Borgomanero conducono la gara dall'inizio alla fine e chiudono sul 116 a 95: doppia cifra per Drocker, Trentin, Simonetti e Del Debbio
Tra birre, sciarpe appese al televisore, amici "allenatori" e commenti goliardici, la partita vista nel salotto di casa diventa epica quasi quanto un Mondiale. Anche la lettura dei cartelloni pubblicitari ha il suo perché. Il vero spettacolo, stavolta, è la compagnia.
La settimana appena trascorsa non è stata tra le migliori per i biancorossi, l'amarezza per la sconfitta subita in casa contro la Mens Sana Siena, almeno ad inizio settimana, era a tratti sempre presente, poi, primo fra tutti coach Olivieri ha serrato le file, dando ai ragazzi nuove motivazione e...