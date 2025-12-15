Rubriche



Il Bcl cerca punti contro l'Olimpia Legnaia

sabato, 20 dicembre 2025, 12:41

Meno tre al giro di boa, un rush finale per decretare chi sarà il campione d'inverno, una lotta per ora riservata a due sole squadre, Note di Mens Sana e la Vismederi Costone, due senesi per il primo traguardo del campionato.

Il terzo incomodo, dal momento che mancano ancora tre partite e sei punti per chiudere il girone di andata, potrebbe essere il BCL, adesso a quattro punti dalle due fuggitive, considerando anche che il Costone dovrà fermarsi per osservare il suo turno di riposo. Domenica i biancorossi torneranno a giocare al Palasport ed ospiteranno l'Olimpia Legnaia, ottava in classifica, dal trascorso importante, passata di mano negli ultimi tre anni, da altrettanti allenatori, prima l'ormai storico Zanardo, poi una stagione con Russo ed oggi è nelle mani di Armellini.

Il campionato 25/26 ancora non ha espresso o pare non esserci ancora una squadra in particolare capace di dominare il campionato, basta soffermarsi a leggere la classifica per capire come quest'anno la stagione sembra essere molto equilibrata e perciò al tempo stesso molto critica. Attualmente ci sono due squadre a 20 punti, una a 16, il BCL, poi quattro squadre a 14 punti, due a quota 12 e poi in coda, staccate a 8 punti altre tre squadre, ancora una a 6 e infine fanalini di coda, a quota 2, la Elah Genova e il Grantorino. Una corsa quella del BCL che deve per forza di cose essere di vertice, evitando il più possibile passi falsi che con la ressa di squadre dietro che spingono, pronte a sopravanzare in classifica al minimo cedimento di quelle davanti, potrebbero diventare fonte di problemi.

In casa del Basketball Club Lucca, malgrado lo stress che una classifica corta genera, si respira un'aria fatta di ottimismo: Il recente e roboante risultato ottenuto in trasferta contro il College Borgomanero, la stessa partita con la Mens Sana anche se persa, e le precedenti vittorie con Spezia e Costone, hanno dato maggior vigore e forza all'intero staff del BCL. L'Olimpia Legnaia è in piena rampa di lancio, ha alle spalle quattro consecutive vittorie, Arezzo, Use Empoli, Genova e Casale che l'hanno portata all'ottava posizione, non sufficienti però a saziare la loro fame. Al Palatagliate si presenteranno con le loro migliori intenzioni: Il capitano Del Secco, insieme a Baldesseroni, Scali, Sulina e Tintori proveranno a scardinare la difesa del BCL in ogni modo possibile, non fosse altro per provare a rifarsi della doppia sconfitta della scorsa stagione, specialmente quella subita allo scadere al Palafilarete ad opera di Dubois.

Una convinzione che trapela anche dalle parole di coach Olivieri "Legnaia è migliorata molto dall'inizio dell'anno ed è in un ottimo periodo, lo testimonia il fatto che vengono da 4 vittorie consecutive. I confermati Sulina, Merlo e Scali costituiscono l'ossatura principale del quintetto. L'arrivo di Tintori sotto le plance garantisce qualità dentro l'area e l'esterno Santin va a completare lo starting five. Dalla panchina: Del Secco, Lurini, Euzzor e Baldasseroni. Sono una squadra molto ben allenata ed organizzata e non sarà facile per noi avere la meglio. Le chiavi della gara saranno almeno due, la prima rompere la loro esecuzioni offensive e la seconda giocare a ritmo alto in attacco. La settimana di allenamenti è andata per meglio e siamo carichi per mettere in campo il meglio di noi stessi."

Tra il BCL e l'Olimpia Legnaia c'è parità nella comparazione dei rispettivi risultati ottenuti in casa e trasferta, tre vittorie e due sconfitte in casa per i biancorossi, e tre vittorie e due sconfitte in trasferta per l'Olimpia Legnaia. Mentre il confronto tra punti fatti e subiti fa registrare 80 punti di media del BCL contro i 71,4 dei fiorentini e i 74,8 subiti dai ragazzi di Olivieri contro i 68,2 dei ragazzi guidati da Armellini.

Appuntamento per la 13esima partita di campionato al Palatagliate il 21 Dicembre, con palla lanciata in aria alle ore 18:00 e arbitrata dai Sig. Sposito di Livorno e Pompei di Perugia