Larga vittoria per il Bcl

lunedì, 15 dicembre 2025, 09:21

College Borgomanero – Basketball Club Lucca

13/35 – 27/36 – 63/99 – 95/116

13/35 – 40/71 – 23/28 – 32/17

College: Oliveri 7. Okadoh 2, Buttiglione 2, Lastella 18, Benzoni 15, Romeo ne, Rey ne, Martino 1, Gaiola 17, Pellegrino 17, Alberti 2, Rupil 14. All. Di Cerbo, ss. Perrotta

BCL: Landucci 5, Valentini, Drocker 19, Donati 4, Dubois 31, Barsanti 9, Simonetti 13, Del Debbio 16, Pierini 2, Pichi 3, Trentin 14, Cirrone. All. Olivieri, ass. Di Giambattista

Per la palla a due il BCL mette sul parquet Valentini, Drocker, Pichi, Dubois e Trentin autore in avvio di partita dei primi due punti. Ancora Trentin si esibisce da tre per l'1/5 dopo due minuti di gioco, poi un fortuito incidente manda a terra Valentini, obbligando gli arbitri a fermare il gioco per far intervenire il medico.

Il BCL sembra trovarsi a suo agio sul campo del College portandosi velocemente sul 2/11, specialmente Drocker già con 8 punti sul tabellino per il 4/17 al quarto giro di cronometro. Dubois, Trentin e Drocker indiscussi protagonisti del primo quarto che fanno volare il BCL sull'13/35 alla prima sirena. Ripresa con Barsanti, Simonetti, Del Debbio, Pichi e Drocker in campo e un College che sembra aver ripreso fiducia recuperando una manciata di punti, utili a scendere al meno diciotto per qualche secondo, giusto il tempo che la palla arrivi nelle mani di Del Debbio per ritornare a meno 22. Drocker, Simonetti e Barsanti accelerano ancora per 25/51 a cinque minuti dal riposo lungo.

Il College si affida a Rupil, Okadoh e Benzoni per provare a recuperare punti, ma ancora non riescono a scalfire il meno 24 che li accompagna praticamente dall'inizio del match. Benzoni dai liberi per un due su due, ma il solito Del Debbio replica da tre, poi è Landucci ad esibirsi da tre, mentre i padroni di casa, continuano a fare giri in lunetta cercando di tenere il passo del BCL, ma questa volta a mettere i puntini sulle I, è Pichi con altri tre punti per incrementare il vantaggio, De Cerbo chiede time-out e l'uscita dalla panchina è però biancorossa, palla a Pichi che serve Pierini per 40/71 alla seconda sirena.

Ripresa colorata di bianco e d'azzurro, il College si è riorganizzato e attacca con maggiore determinazione e con più precisione il canestro biancorosso, ma non sembra ancora essere a sufficienza, Dubois e Simonetti si riportano sul più 31. Pellegrino e Benzoni trovano due triple che danno energia alla squadra che ricuce al 58/81, mentre il BCL si è leggermente scomposto e ha più difficoltà a finalizzare, ad interrompere il digiuno biancorosso è Dubois, prima dalla lunetta poi con tre punti realizzati dagli oltre 6 metri, ma a riportare il più 30 sul tabellone è il capitano Barsanti con una delle sue bombe. Simonetti, Barsanti e Del Debbio martellano il canestro dei padroni di casa per il più 36 al termine della terza frazione di gioco. Ultimi dieci giro d'orologio di un match condotto sontuosamente dal BCL e dieci minuti per i padroni di casa per provare a rendere meno pesante la sconfitta, approfittando anche di un BCL che ha abbassato i giri del suo motore.

Quattro minuti al termine e solo 6 i punti realizzati dalla truppa di Olivieri per un punteggio di 75/105, un punteggio che permette a Olivieri di mettere in campo tutta la panchina.

Trenta punti che si leggono sul tabellone, difficilissimi da recuperare per il College, mentre per il BCL sono la giusta misura per rispondere alla sconfitta casalinga con la Mens Sana e soprattutto ottenuti senza Valentini in campo infortunatosi dopo appena due minuti di gioco.

E' un BCL che esce vittorioso da un campo sul quale non aveva mai vinto e lo fa di forza con un punteggio mai raggiunto in questo campionato, finale a Borgomanero con cinque ragazzi in doppia cifra 95/116.