Primavera, uno spareggio per salvare la stagione

giovedì, 18 aprile 2024, 08:25

La Lega Pro ha reso note le date per lo spareggio playout in Primavera 3 dove la Lucchese, al termine di una stagione disastrosa, non ha saputo fare di meglio che arrivare ultima. Ora, le residue speranze sono riposte nel doppio spareggio con la Carrarese (che poche settimane fa ha battuto i rossoneri).

Si comincerà sabato 20 aprile a Saltocchio alle ore 15 mentre il ritorno si disputerà il 27 a Carrara alle ore 15 allo Stadio dei Marmi. Ai ragazzi di mister Di Stefano serviranno due risultati complessivamente migliori, infatti a conclusione delle due gare, in caso di parità di punteggio, dopo le gare di ritorno, per determinare la squadra vincitrice si terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità risulterà vincitrice la squadra meglio classificata al termine della regular season del Campionato Primavera 3 La squadra che risulterà perdente verrà classificata all’ultimo posto e retrocederà al Campionato Primavera 4 2024/2025.

Dicevamo un'annata, per tante ragioni, davvero infausta e che pure era nata sotto altri auspici. Ecco cosa dichiarava nell'agosto scorso il responsabile del settore giovanile Bruno Russo: "Stiamo lavorando perché il nostro settore giovanile sia di primissimo ordine, basti pensare che dopo una vita stiamo riscattando giocatori, è una scelta ben precisa della società che vede nel settore giovanile un asset fondamentale. Stiamo investendo e lo continueremo a fare per arrivare a avere formazioni importanti in tutti i tornei a cui parteciperemo: vogliamo lottare per le prime posizioni. Siamo al lavoro perché arrivino a Lucca talenti in grado poi di essere finalmente un bacino da cui possa attingere la prima squadra. Il ripescaggio della Primaverra 3? Per il momento, non ci sono ancora comunicazioni ufficiali". Ora, servirà almeno salvare la categoria, dopo che nella scorsa stagione i rossoneri erano già retrocessi e poi ripescati.