A viso aperto

venerdì, 1 settembre 2023, 22:56

Un pari come esordio, ma un pari che ha già potuto far vedere come la squadra di mister Gorgone intende affrontare il campionato, ovvero con la voglia di aggredire gli avversari e giocarsi la partita. Contro un Perugia che è obiettivamente ancora un cantiere aperto e che nella ripresa ha offerto i suoi spunti migliori, i rossoneri vanno più volte vicini al gol, senza però mai impegnare il portiere: le conclusioni finiscono tutte fuori di poco oppure sulla traversa. Alla fine, è un pari che, per alcuni pericoli corsi nella ripresa, può anche andare bene. Ma che certifica la gran voglia di questa squadra.

Il primo sussulto è con Guadagni che mette un pallone insidioso in mezzo all'area al 4', ma la difesa ospite sbroglia, pochi minuti dopo il Perugia reclama per un contatto in area rossonera, l'arbitro ci pensa e poi lascia correre. Gara subito piacevole e veloce, con cambi di fronte e squadre che si affrontano a viso aperto. Al 13' Rizzo Pinna ci prova da distanza siderale su punizione, palla che sfila a lato. Ma per vedere una vera e propria occasione si deve attendere il 33' quando Rizzo Pinna stampa il pallone sulla traversa con una conclusione dal limite. Tre minuti dopo è Romero a sparare alto da buona posizione. Più Lucchese che Perugia all'intervallo.

La ripresa parte nel solito modo, con i rossoneri più aggressivi e determinati dei rivali che, anzi, sembrano essersi spenti dopo il duplice fischio. Fedato, in ombra stasera, conclude a lato. Al 15', però, ecco una bella combinazione degli umbri: Chiorra è attento. La Lucchese si rende di nuovo pericolosa con Merletti che spara fuori da pochi passi, in diagonale. La sensazione è che il risultato si possa sbloccare da un momento all'altro. Gorgone prova a mettere nuove energie con Russo e Visconti e dare la scossa alla partita. Invece serve un miracolo di Chiorra che d'istinto para una conclusione ravvicinata di Seghetti. Poco prima gli umbri ancora pericolosi. Forse complice un calo fisico e forse anche per gli innesti del Perugia, la Lucchese rischia qualcosa ma non rinuncia mai a attaccare e con il neoentrato Magnaghi sfiora ancora una volta il gol. Alla fine, è un pari. Può anche andare bene anche al pubblico che dimostra di apprezzare la voglia dei rossoneri.

Lucchese-Perugia: 0-0

Lucchese: Chiorra, Alagna, Rizzo Pinna (26' st Russo), Romero (30' st Magnaghi), Fedato (26' st Visconti), Benassai, Merletti, Gucher, Cangianiello, Guadagni (45' st Sueva), De Maria. A disp. Coletta, Erotta, Tiritiello, Tumbarello, Berti, Quirini, Djibril, Sabbione, Quochi, Yeboah. All. Gorgone.

Perugia: Adamonis, Iannoni (30' st Torrasi), Angella, Vulkic, Matos, Bartolomei, Acella (45' st Giunti), Cudrig (1' st Seghetti), Lisi (30' st Ebnoutlib), Bozzolani (22' st Cancellieri), Mezzoni. A disp. Abibi, Dell'Orco, Morichelli, Lickunas. All. Baldini.

Arbitro: Delrio di Reggio Emilia.

Note. Angoli: 5-7. Ammoniti: Acella, Guadagni, Lisi, Mezzoni. Spettatori 3693.