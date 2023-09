Matches



La Lucchese c'è

martedì, 19 settembre 2023, 20:56

Finisce in pareggio la seconda gara casalinga dei rossoneri che avevano di fronte il Gubbio reduce da un altro pari casalingo. Partita e avversario ostico che la Lucchese ha comunque interpretato bene, non rinunciando mai a cercare i tre punti, anche nella parte finale del match. Mister Gorgone aveva preannunciato cambi nel prepartita, e così è stato. Al fischio d'inizio, preceduto dal minuto di silenzio in ricordo del nostro collega Diego Checchi, sono quattro le novità nell'undici di base: Tumbarello, Quirini, Visconti e Magnaghi che torna sul terreno dopo due gare passate in panchina. La partenza non è delle migliori, con più di un pallone perso.

Su uno di questi, all'11, nasce una punizione dal limite per gli ospiti che Di Massimo spreca calciando sulla barriera. La gara è nervosa, come tutte quelle che vedono Braglia (agitato come al solito in panchina) come allenatore avversario. Ma l'avvio è tutto sommato più favorevole agli ospiti, con la Lucchese meno brillante del solito. La prima palla gol è però dei rossoneri che con un contropiede magistrale mettono Guadagni in condizione di colpire a botta sicura di testa da due passi, ma Portanova sulla linea respinge, forse con un braccio. Vibranti le proteste dei padroni di casa, che sfiorano pochi secondi dopo ancora il gol con Benassai. La partita è viva, giocata a viso aperto. Montevago ci prova al 32' con una semirovesciata che finisce tra le braccia di Chiorra. Poi è Gucher a colpire al volo dal limite: palla a lato non di molto. Spina replica da centroarea, ma conclude alto pochi minuti dopo. Allo scadere è Benassai a fare un mezzo miracolo fermando una conclusione di Di Massimo. Duplice fischio, gara in equilibrio. Gara apertissima.

Nella ripresa il ritmo non cala, la prima occasione è intorno al 12' con Guadagni che trova Vettorel attento. Gorgone prova a dare nuova linfa buttando dentro Cangianiello al posto di Rizzo Pinna, poi ancora cambi e altri ammoniti dopo quelli del primo tempo, a maggioranza quasi assoluta umbra. La palla rimbalza da una parta all'altra, la sensazione è quella del risultato precario. A una manciata di minuti l'occasione, ma in un'area super affollata, arriva sui piedi di Fedato che spara alto. Finisce qui. La Lucchese c'è.

Lucchese-Gubbio: 0-0

Lucchese: Chiorra, Tiritiello, Rizzo Pinna (13' st Cangianiello), Tumbarello (30'st Djibril), Quirini, Benassai, Gucher, Visconti, Guadagni, De Maria (25' st Fedato), Magnaghi (25' st Romero). A disp. Coletta, Alagna, Romero, Fedato, Sueva, Berti, Russo, Sabbione, Merletti, Yeboah. All. Gorgone.

Gubbio: Vettorel, Mercadante, Di Massimo, Rosaia, Montevago, Signorini, Chierico (13' st Casolari), Morelli (22' st Bulevardi), Spina (22' st Corsinelli), Pirrello, Portanova. A disp. Tazzuolo, Mercati, Dimarco, Guerrini, Frey, Galeandro, Di Gianni, Greco. All. Braglia.

Arbitro: Vergaro di Bari.

Note. Ammoniti: Spina, Signorini, Portanova, Pirrello, Benassai. Angoli: 7-5. Spettatori 2556.