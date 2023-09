Matches



La Lucchese concede il bis

sabato, 16 settembre 2023, 20:56

Ancora tre punti per la Lucchese che si lancia nelle zone alte della classifica. A Recanati i rossoneri dominano completamente la gara per 60 minuti. Trovano due reti, ne mancano almeno il doppio e poi rischiano dopo il gol dei padroni di casa, in grado di centrare due volte i legni prima del tris firmato da Tumbarello. Tre punti pesanti, non solo per la classifica ma per l'evidente iniezione di fiducia che i successi portano, soprattutto a una squadra ancora nella sua fase di costruzione.

Mister Gorgone che, come aveva preannunciato alla vigilia, dà ancora fiducia al gruppo che ha conquistato quattro punti nelle prime due partite: l'unico cambio è costituito dall'inevitabile innesto nell'undici di base di Rizzo Pinna, con Cangianiello riportato più indietro e Tumbarello che si accomoda in panchina.

L'avvio, almeno come spirito mostrato, è dei rossoneri e la prima occasione porta la firma di Guadagni: al 7' una sua conclusione da fuori è deviata con la punta delle dita da Meli. Al 15' è Fedato a sparare alto da appena dentro l'area. Ma al 18' ecco il primo gol con la Lucchese per quello che è uno dei suoi protagonisti, ovvero Robert Gucher che da fuori area prova un tiro, senza grandi pretese, ma Meli ci mette del suo e per i rossoneri è il vantaggio meritato. Guadagni ci riprova, ma stavolta Meli è attento. I padroni di casa stentano a trovare la reazione, gli uomini di Gorgone tengono il pallino e continuano a macinare il gioco con brillantezza. Continuano a fioccare i tiri: Rizzo Pinna, Romero. Il portiere di casa, però, dopo la topica contro Gucher, para tutto. E dove non arriva lui, ci pensano gli avanti rossoneri, con Romero che al 34' divora il raddoppio solo davanti all'estremo di casa. La gara è a una porta, il risultato davvero stretto per i rossoneri al doppio fischio dell'intervallo, nonostante l'occasione per Carpani nel recupero. Marchigiani in bambola completa: la pausa per la mancata disputa del match con la Juventus B non sembra aver fatto bene.

Gorgone fa esordire Yeboah al posto di uno spento (e ammonito) Fedato, anche i padroni di casa cambiano. Ma non cambia la musica: al 7' Rizzo Pinna è steso in area: è rigore che lo stesso giocatore si incarica di trasformare. 0-2 e gara che inizia a farsi in discesa. La Lucchese maramaldeggia e sfiora il tris ancora con Rizzo Pinna. Ma il calcio è bestia complessa, basta una punizione tagliata bene e una zuccata di Melchiorri per riaprire il match e violare per la prima volta la porta di Chiorra. Un gol che cambia l'inerzia del match. E non per caso arriva un palo terribile di Re, serve un gran colpo di reni di Chiorra sulla traiettoria sporcata da De Maria. Ma qualcosa si è rotto, e le energie sono in riserva. Gorgone passa ai ripari e sostituisce chi è più in apnea. Ma i padroni di casa continuano a battere il ferro e Giampaolo a una manciata di minuti dalla fine colpiscono una traversa. Gli ultimi minuti sono un corpo a corpo con i rossoneri che ci mettono tutto quello che hanno dentro. Nel recupero Russo, subentrato, si fa soffiare il pallone in una buona occasione. Ci pensa Tumbarello, entrato per dare sostanza a centrocampo, con una bomba da fuori area a chiudere ogni patema. Vittoria sacrosanta, ma il calcio non regala nulla e i due legni sono lì a ricordarlo.

Recanatese-Lucchese: 1-3

Recanatese: Meli, Senigagliesi (15' st Ferretti), Carpani, Melchiorri, Lipari (1' st Giampaolo), Ferrante, Morrone (1' st Re, 26' st Egharevba)), Raparo (10' st Prisco), Longobardi, Mane, Peretti. A disp. Tiberi, Mascolo, Veltri, Quacquarelli, Gomez, Sbaffo, Ricci, Marinacci, Canonici. All. Pagliari.

Lucchese: Chiorra, Alagna (28' st Quirini), Tiritiello, Rizzo Pinna (23' st Tumbarello), Romero, Fedato (1' st Yeboah), Benassai, Gucher, Cangianiello (45' st Sabbione), Guadagni (23' st Russo) De Maria. A disp. Coletta, Sueva, Berti, Djibril, Visconti, Merletti, Magnaghi. All. Gorgone.

Arbitro: Ceriello di Chiari.

Reti: 18' pt Gucher, 7' st Rizzo Pinna, 15' st Melchiorri, 51' st Tumbarello

Note. Ammoniti: Melchiorri, Fedato, Gucher, Alagna, Ferretti. Angoli: 5-5.