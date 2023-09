Matches



Lucchese, prima vittoria casalinga della stagione

sabato, 30 settembre 2023, 19:06

Vittoria importante della Lucchese che si impone con un secco 3-0 ai danni del Pineto. Gorgone che ha confermato quasi tutti i protagonisti di queste prime uscite, ad eccezione di Tumbarello e Rizzo Pinna, arrivati a questo appuntamento non al meglio della condizione fisica.

Inizio promettente della squadra abruzzese che dopo un minuto si fa vedere dalle parti di Chiorra con Germinario che da pochi metri non riesce a trasformare in rete un cross pericoloso. Con il passare dei minuti la Lucchese cresce e al 8' sfiora il goal con Guadagni che di testa impensierisce Tonti. I rossoneri sono intelligenti a sfruttare la tecnica e la velocità dei propri esterni offensivi: al 16', Fedato vince il duello fisico con Evangelisti, passaggio filtrante per Russo che da pochi passi batte il portiere del Pineto. Vantaggio Lucchese, e primo goal con la maglia rossonera per l'ex San Donato Tavernelle. Nonostante qualche indecisione difensiva, biancazzurri reagiscono subito al 25' con il taglio sul primo palo ed il tiro al volo di Gambale, provvidenziale Chiorra che di istinto salva in angolo. I rossoneri però non si schiacciano e continuano ad imporre il proprio gioco trovando la rete al 32' con Magnaghi, sveglio a sfruttare da pochi passi la respinta poco decisa di Tonti. Lucchese che nel finale di tempo avrebbe la possibilità di aumentare il divario con Fedato, che sul secondo palo non riesce a finalizzare la spizzata intelligente di Magnaghi. Nel secondo tempo, prova a cambiare qualcosa il Pineto con gli ingressi in campo di Schirone e Teraschi. La musica però non cambia: la Lucchese infatti domina sin dai primi minuti il gioco bloccando sul nascere i contropiedi avversari. Al 50', Fedato finisce a terra in area di rigore ma per il direttore di gara non ci sono gli estremi per un penalty. La difesa rossonera concede nel complesso poco all'attacco abruzzese. Una delle poche sviste arriva al 21' quando Volpicelli tutto solo in area di rigore calcia sull'esterno della rete. Cinque minuti più tardi, Guadagni corona una grande prestazione personale trovando la terza rete della Lucchese grazie ad un tap-in vincente. Giornata perfetta per il classe 2001, valore aggiunto di questo inizio di stagione della Pantera. Nel finale, la Lucchese amministra la gara sfiorando il poker con il tiro incrociato di Rizzo Pinna. Terza vittoria stagionale per i rossoneri che martedì saranno di scena ad Arezzo per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia

Lucchese: Chiorra, Alagna, Tiritiello, Fedato(19'st Tumbarello), Russo(28'st Djibril), Benassai, Gucher, Cangianiello, Guadagni(28'st Rizzo Pinna), De Maria(36'st Visconti), Magnaghi(28'st Romero). A disp: Coletta, Perotta, Rizzo Pinna, Tumbarello, Romero, Sueva, Berti, Quirini, Djibril, Sabbione, Yeboah, Visconti. All: Gorgone Giorgio

Pineto: Tonti, Di Filippo, Amadio, Volpicelli, Germinario, Gambale, Marafini(42'st Villa), Della Quercia(1'st Teraschi), Lombardi(1'st Schirone), Evangelisti, Ingrosso(12'st Foglia). A disp: Mercorelli, Grilli, Schirone, Njambe(12'st Njambe), Ruggiero, Borsoi, Baggi, Chakir, Macario, Villa, Traini, Teraschi, Foglia, Iaccarino. All: Amaolo Daniele

Arbitro: sig. Allegretta sez. Bari

Reti: 16' Russo(L), 30 Magnaghi(L), 26' st Guadagni(L)

Note. Ammoniti: Chiorra(L) Angoli: 1-2. Spettatori: 2627