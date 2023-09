Matches



Vittoria nel nome di Diego

sabato, 9 settembre 2023, 20:26

L'appuntamento con la vittoria, sfuggita contro il Perugia, è stato solo rinviato di sette giorni. A Carrara, la Lucchese ha centrato i tre punti al termine di una gara combattuta e con parecchie occasioni da gol da tutte e due le parti. E' calcio ancora d'estate, ma la vittoria serviva. Ecco. Ed è arrivata attraverso uno gran gol di uno dei superstiti della scorsa stagione, ovvero Rizzo Pinna.

Lucchese con il lutto al braccio per onorare il nostro Diego Checchi e che nell'undici iniziale presenta due novità, una attesa, ovvero Tiritiello al posto dell'indisponibile Merletti, l'altra solo ipotizzabile, con Tumbarello che torna titolare al posto non di Cangianiello (confermato) ma di Rizzo Pinna. Al 5' rossoneri, oggi in bianco, subito pericolosi, prima con un cross di Cangianello con Romero viene anticipato di un soffio, sul susseguente angolo fiondata di De Maria che termina non lontano dai pali.

Sugli spalti si sentono solo i tifosi liguri vista l'assenza di quelli rossoneri in seguito alla decisione della questura locale di concedere soltanto 100 biglietti. Su campo la gara provano a farla gli uomini di mister Gorgone, con il Sestri che va di rimessa. Ma di conclusioni in porta, quando scocca la mezzora, nemmeno l'ombra. Qualche bella combinazione, molta applicazione, ma niente da poter creare problemi a Anacoura. Sino al 36', quando Guadagni incrocia il tiro: il portiere è battuto, salva sulla linea un difensore. E il Sestri? Si fa vivo dalle parti di Chiorra con Raggio Garibaldi a tre minuti dal duplice fischio: palla sull'esterno della rete. Un minuto dopo ci riprova Troiano ma il suo tiro è murato dalla difesa rossonera. I minuti finali della prima frazione sono appannaggio dei liguri che paiono avere preso fiducia, con la Lucchese che fa meno filtro a centrocampo. E la ripresa inizia con il solito canovaccio: Cericola è subito pericoloso e scalda i guanti a Chiorra. Finita? Nemmeno per sogno al 4' Candiano spara alto con Chiorra fuori dai pali. La risposta è affidata ai piedi di Fedato che spara però a lato da buona posizione. Pochi minuti dopo lo stesso rossonero impegna Anacoura che si salva con la punta della mano da un diagonale insidioso. Gorgone sostituisce Tumbarello, non ancora al meglio, e mette dentro Rizzo Pinna per trovare la carta del jolly. E vede bene: al 24' il nuovo entrato fulmina Anacoura con un gran tiro dal limite. E' il primo gol rossonero del campionato. Ma il Sestri non ci sta: due minuti e Pane colpisce il palo con Chiorra battuto. Il campanello d'allarme basta e avanza e Gorgone butta nella mischia Quirini e Sueva per Guadagni e Romero con Fedato spedito al centro dell'attacco. L'ultima frazione di gara è senza respiro: capovolgimenti di fronte, con la sensazione che il risultato sia fortemente in bilico e possano vedersi ancora altri gol. E in effetti prima Sueva si divora il raddoppio al 42', pochi secondi dopo Pane si vede respingere la conclusione da pochi passi. Ma il risultato non cambia più: tre punti pesanti per la Lucchese. E dedicati a chi guardava dall'alto. Per Diego.

Sestri Levante-Lucchese: 0-1

Sestri Levante: Anacoura, Furno (43' st Conti), Pane, Oliana, Troiano (34' st Podda), Candiano, Cericola(19' st Forte), Gala, Regini, Raggio Garibaldi, Busatto (19' st Toci). A disp. Sias, Raspa, Nenci, Ghigliotti, Grilli, Grosso, Masini, Parlanti. All. Barillari.

Lucchese: Chiorra, Alagna (44' st Visconti), Tiritiello, Tumbarello (19' st Rizzo Pinna), Romero (30' st Sueva), Fedato (44' st Sabbione), Benassai, Gucher, Cangianello, Guadagni (30' st Quirini), De Maria. A disp. Coletta, Perotta, Berti, Djibril, Russo, Leone, Yeboah, Magnaghi. All. Gorgone.

Arbitro: Cappai di Cagliari.

Reti: 24' st Rizzo Pinna

Note. Ammoniti: Candiano, Guadagni, Benassai. Angoli: 1-8.