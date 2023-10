Matches



Arriva il primo stop

domenica, 8 ottobre 2023, 17:18

La Lucchese si ferma a Sassari, la squadra di mister Gorgone esce battuta per 2-0 del confronto con la capolista, mostrando ancora una volta la giusta sfrontataggine la voglia di far gioco, ma anche qualche crepa difensiva e una incapacità nel fare gol. La gara è tutta qui: la Lucchese gioca, colleziona angoli, ma non segna; la Torres mostra i denti e uno spirito combattivo e fa centro due volte, quasi il 100 per cento delle occasioni avute.

In un catino ribollente di tifo, con una rappresentanza rossonera mai doma e mai zitta, la Lucchese si presenta sul campo dell'unica formazione italiana a punteggio pieno nei campionati professionistici e la partenza è subito a razzo: 4' minuto e subito traversa clamorosa di Gucher con il portiere di casa strabattuto. La replica è affidata a un destro strozzato di Fischnaller al 7'. Poco dopo è Cangianiello a provare il colpo con un pallonetto. Ma si capisce subito che i rossoneri di far le comparse non hanno nessuna intenzione, nonostante che i padroni di casa dimostrino di essere in salute. Gara aperta, giocata a viso aperto da entrambe le formazioni, ritmi alti. Poi la sblocca il solito Fischnaller al 22' e con responsabilità difensive rossonere evidenti: ed è davvero un peccato visto l'avvio della Lucchese. Che continua a cumulare angoli su angoli, ma con il passare dei minuti perde un po' di intensità. E serve tutto il senso del piazzamento di Gucher al 41' per evitare un serio pericolo su un contropiede micidiale dei sardi. Russo, in pieno recupero, spara sull'esterno della rete. All'intervallo il punteggio dice Torres.

Nella ripresa la Lucchese sfiora subito il gol con Russo, la cui conclusione va fuori di poco. I rossoneri macinano chilometri e palloni, i sardi se ne stanno rintanati, attendo il momento giusto per speculare. Ci prova Fischnaller al 18' su un contropiede: palla alta. Gorgone prova a dare maggiore brio in attacco e butta dentro Rizzo Pinna e Sueva. Ma nell'aria, nonostante gli assalti rossoneri e i calci d'angolo, è più facile respirare il raddoppio dei padroni di casa che lo mettono a segno al 32' con Ruocco al termine di un contropiede degno di una squadra di bassa classifica che difende con le unghie e con i denti il vantaggio. La gara finisce qui, ma non per questo la Lucchese si arrende. Continua a attaccare encomiabilmente, ma pare un pugile che si agita e subisce colpi chirurgici. Cade l'imbattibilità e prendono corpo alcuni fantasmi sulla reale capacità offensiva dei rossoneri.

Torres-Lucchese: 2-0

Torres: Zaccagno, Antonelli, Idda, Dametto, Giorico, Cester (24' st Lora), Zecca (33' st Menabò), Liviero, Mastinu (24' st Rocco), Scotto (33' st Masala), Fischnaller (39' st Fabriani). A disp. Garau, Pinna, Fabriani, Nunziatini, Pelamatti, Verduci, Sanat, Siniega, Goglino. All. Greco.

Lucchese: Chiorra, Alagna, Tiritiello, Russo (18' st Sueva), Sabbione, Gucher (39' st Tumbarello), Cangianiello, Visconti, Guadagni (18' st Rizzo Pinna) Fedato (33' st Romero), Magnaghi (39' st Djibril). A disp. Coletta, Perotta, Berti, Quirini, Merletti, Yeboah, De Maria. All. Gorgone.

Arbitro: Di Francesco di Ostia Lido.

Reti: 22' pt Fischnaller, 32' st Ruocco

Note. Ammoniti: Sabbione, Fischnaller, Giorico, Tiritiello e l'allenatore Greco. Angoli: 2-12.