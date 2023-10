Matches



Dov'è finita la Lucchese?

giovedì, 26 ottobre 2023, 20:29

E' una nuova serata amara, quella che regala il turno infrasettimanale di Rimini dove la Lucchese capitola per 2-0 e fa vedere ben poco di buono sia pure con l'attenuante di molte assenze. Due gol e due legni per i padroni di casa, una conclusione di Cangianiello: ecco il quadro delle occasioni principali che fotografa un match rimasto apparentemente in bilico sino alla seconda metà della ripresa, ma solo un episodio avrebbe potuto regalare il pari ai rossoneri che ora sono davvero finiti in un tunnel: tre sconfitte e un pari nelle ultime quattro partite.

Gorgone, come annunciato, fa qualche cambio: infortunati e squalificati a parte, preferisce Romero a Magnaghi, Alagna a Quirini, Rizzo Pinna a Fedato. Quella in terra romagnola, era una gara più importante dei tre consueti punti in palio, per i rossoneri c'era la necessità di invertire la rotta dopo tre risultati amari. L'inizio però è timido, impacciato, contratto e al 3' Chiorra deve subito parare su una conclusione di Morra. Passa un minuto e Morra spreca di testa da buona posizione. La replica è un tiro rimpallato di Gucher. Ma che le cose non girano si vede poco dopo: Lamesta impegna Chiorra, sulla ribattuta Lombardi, solo soletto, insacca. E gara subito in salita. I rossoneri si fanno vivi al 12': Cangianiello crossa pennellando per la testa di Romero che da due passi non trova l'impatto. Con il passare dei minuti, però, i rossoneri ritrovano ordine e geometrie, pur rischiando il contropiede dei padroni di casa che si mettono a guardia del vantaggio. E puntuale al 25' su un'azione di rimessa Lamesta coglie la traversa a Chiorra battuto. Per la Lucchese solo un possesso palla e una serie di angoli. E un nuovo infortunio: a alzare la bandiera bianca per un problema alla coscia destra è Visconti, al suo posto Perotta. Che rimedia poco dopo il giallo. In pieno recupero, ecco anche il palo di Morra di testa. L'1-0 per i padroni di casa è decisamente stretto, la Lucchese annaspa.

Nella ripresa, ci si aspetta un cambio di passo, una maggiore concretezza e invece è Lamesta, che lascia sul posto Perotta, a sfiorare il gol con un diagonale che si perde sul fondo non di molto. Gorgone prova a porre le speranze nei piedi di Magnaghi e Djibril, spostando Gucher sulla linea dei difensori Gucher. Capanni ci prova da fuori: siamo al 19' e la sensazione è che i rossoneri possano trovare il pari solo in modo occasionale. Gorgone prova anche la carta Fedato al posto di uno spento come mai prima Guadagni. Ma non cambia nulla. Anzi, raddoppia il Rimini: Benassai per difendere un pallone in area, sgomita. Rigore, almeno secondo il metro dell'arbitro. Secondo giallo. Espulsione. Dal dischetto Morra raddoppia al 31'. Ora è davvero finita. Nonostante Cangianiello sfiori il gol pochi minuti dopo. Dove è finita la Lucchese che avevamo apprezzato?

Rimini-Lucchese: 2-0

Rimini: Colombi, Pietrangeli, Capanni (39' st Jacoponi), Morra (39' st Selvini), Gigli, Megelaitis (33' st Rosini), Lombardi (7' st Leoncini), Langella, Lamesta (39' st Cernigoi), Tofanari, Lepri. A disp. Colombo, Gorelli, Stanga, Semeraro, Accursi, Bouabre, Ubaldi, Acampa. All. Troise.

Lucchese: Chiorra, Alagna, Rizzo Pinna, Tumbarello, Romero (13' st Magnaghi), Benassai, Merletti (13' st Djibril), Gucher, Cangianiello, Visconti (40' pt Perotta) Guadagni (24' st Fedato). A disp. Coletta, Sueva, Berti, Quirini, Leone, Yeboah. All. Gorgone.

Arbitro: Sacchi di Macerata.

Reti: 7' pt Lombardi, 31' st Morra (r)

Note. Ammoniti: Perotta, Benassai, Lepri. Espulso Benassai. Angoli: 2-9.