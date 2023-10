Matches



E' notte fonda

domenica, 29 ottobre 2023, 22:39

In una cornice di pubblico inferiore rispetto alle altre gare casalinghe, la Lucchese incappa nella sua quarta sconfitta consecutiva. Gorgone che rispetto alle altre gare decide di cambiare modulo passando alla difesa a tre e ritrovando dall'inizio De Maria e Russo. Primo tempo molto altalenate per la Pantera che al 5' rischia grosso con Tiritiello che ferma in scivolata in area di rigore Ianesi. Protestano i giocatori ospiti ma per il direttore di gara non ci sono gli estremi per un penalty. Inizio tutto sommato timido per la Lucchese che però con il passare dei minuti alza il proprio baricentro: al 18' Magnaghi si coordina bene dal limite dell'area, ma Stancampiano devia con la punta delle dita in angolo. Due minuti più tardi altra palla goal per gli ospiti con Catanese che lanciato in campo aperto viene fermato in scivolata da Alagna e poi in un secondo momento da pochi passi calcia sull'esterno della rete. I rossoneri però giocano con buona personalità e riescono a mantenere il pallino, creando diverse occasioni da goal. Al 34' arriva la rete del vantaggio della Lucchese: angolo dalla sinistra, in mischia Magnaghi batte Stancampiano.

La rete da fiducia ai ragazzi di Gorgone che cinque minuti più tardi vanno vicino al raddoppio con Russo, però il suo tiro si spegne fuori. Con questo nuovo modulo i rossoneri mostrano qualche lacuna difensiva e ecco che al 46' arriva il pareggio ospite con il tap-in vincente di Catanese. Nel secondo tempo, Gorgone si gioca la carta Guadagni: al 51' è proprio il numero 77 a mettersi in mostra servendo un cross tagliato per Djibril che sul secondo palo da solo spara alto. Quattro minuti più tardi la Lucchese sfiora nuovamente la rete del vantaggio ancora con Guadagni che però si fa ipnotizzare dall'ottima uscita di Stancampiano. La Lucchese gioca e il Pontedera, come successo nel primo tempo, cerca l'arma del contropiede: al 69' Ianesi salta Alagna e se ne va a campo aperto, a rimorchio arriva Benedetti che di piatto sfiora il palo alla destra di Chiorra. Sette minuti più tardi arriva la svolta della gara con il Pontedera che ribalta definitivamente la gara con lo stacco di testa nuovamente di Catanese. Nel finale, i rossoneri si riversano in avanti e i granata sfiora il tris con Paudice che supera in uscita Chiorra e calcia ma sulla linea un difensore della Lucchese salva. Nell'ultimo minuto di recupero su calcio di punizione Gucher va a centimetri dal pareggio colpendo la parte interna del palo. Momento difficile per i rossoneri che con questo k.o si avvicinano alla zona play-out. Nel post partita, la squadra ha ricevuto l'incitamento della curva ovest.

Lucchese-Pontedera: 1-2

Lucchese: Chiorra; Alagna, Tiritiello, Fedato (35' Sueva), Tumbarello (46' Guadagni) Djibril (85' Yeboah), Russo (64' Rizzo Pinna), Gucher, Cangianiello, De Maria, Magnaghi. A disp: Coletta, Perotta, Rizzo Pinna, Sueva, Berti, Quirini, Merletti, Yeboah, Guadagni. All: Giorgio Gorgone

Pontedera: Stancampiano; Angori, Martinelli (72' Calvani), Ianesi, Catanese, Ignacchiti, Guidi (85' Pretato), Espeche, Delpupo (46' Benedetti), Perretta, Nicastro (33' Selleri, 85' Paudice). A disp: Lewis, Vivoli, Gagliardi, Calvani, Pretato, Ambrosini, Marrone, Fossati, Benedetti, Paudice, Selleri, Provenzano, Salvadori. All: Massimiliano Canzi.

Arbitro: sig. Di Reda sez. Molfetta

Reti: 34' Magnaghi (L), 46', 76' Catanese (P)

Note. Ammoniti: Ignacchiti (P), Cangianiello (L), Espeche (P), Catanese (P), Tiritiello (L), Peretta (P). Angoli: 5-5