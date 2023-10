Matches



La Lucchese illude, il Pescara cala il poker

domenica, 22 ottobre 2023, 20:35

Era atteso come il match tra le due formazioni che sinora hanno sorpreso sul piano del gioco in questo scorcio di avvio di campionato, e Lucchese-Pescara non ha tradito le aspettative. Gol. Espulsioni. Rigori. Polemiche. E tanto gioco. A esultare è il Pescara e leccarsi le ferite, (e gli strascichi) è la Lucchese che esce bastonata dal match.

Partenza di marca ospite con Cuppone che a pochi metri da Chiorra sbuccia il pallone, il ritmo è subito alto. Fedato scalda le mani a Plizzari: siamo al 7', ma la gara sembra iniziata già da molto di più tanta è la voglia di proporsi delle due squadre. Pochi istanti e Tiritiello evita il gol: Accornero ben servito incrocia da due passi, la palla rotola verso la porta dove però è appostato il difensore che spazza. Al 14' è una percussione rugbustica di Cangianiello a portare la Lucchese a un passo dal vantaggio, la conclusione è respinta dal portiere ospite. E' il prologo del gol: Quirini riconquista la palla con determinazione, serve sulla fascia Guadagni che appoggia a Gucher, bravo a districarsi tra gli avversari e infilare da due passi. Il Porta Elisa esplode.

Il Pescara si riversa in avanti: Cuppone è murato da Benassai da due passi. Gara senza un attimo di sosta e apertissima. Al 28', la svolta: Tiritiello viene espulso per fallo da ultimo uomo, sugli sviluppi della punizione, sventola che si infila di Accornero. Gorgone corre subito ai ripari: fuori Fedato dentro Merletti, ma gli equilibri sono rotti. Anche se la Lucchese non arretra e continua a giocare a viso aperto. Sembra finito il primo tempo e invece Cangianiello arriva male su un avversario, per l'arbitro è rigore. Dal dischetto Tunjov ribalta la gara. In dieci e sotto di un gol, peggio di così non poteva finire la prima frazione.

In avvio è Magnaghi a sbagliare l'ultimo passaggio a Guadagni, è un fuoco di paglia: il Pescara fa tre con il solito Tunjov e la difesa rossonera che è ormai allo sbando. Siamo al 9' della ripresa: la gara è virtualmente conclusa. Per quanto ci sia spazio anche per altre occasioni per gli adriatici: con Chiorra chiamato agli straordinari e una squadra ormai in bambola. E' un tiro al bersaglio, con la Lucchese che ha ormai perso ogni equilibrio, nonostante alcune sostituzioni giocate da Gorgone per stabilizzare il passivo. Al 32' fallo di mano di Quirini e nuovo rigore: stavolta è Cuppone a far gol. C'è solo da augurarsi che il fischio finale arrivi prima possibile. La sconfitta è di quelle che fa male. Mister Gorgone dovrà essere bravo a farla archiviare prima possibile.

Lucchese-Pescara: 1-4

Lucchese: Chiorra, Tiritiello, Rizzo Pinna (16' st Yeboah), Fedato (30' pt Merletti), Quirini, Benassai, Gucher, Cangianiello, Guadagni (9' st Djibril), De Maria (1' st Visconti), Magnaghi (16' st Tumbarello). A disp. Coletta, Alagna, Perotta, Romero, Sueva, Berti, Leone. All. Gorgone.

Pescara: Plizzari, Squizzato (10' st Milani), Merola (30' st Masala), Accornero (36' st Cangiano), Brosco, Tun Jov, Pierno, Mesik, Moruzzi (10' st Mora), De Marco (30'st Aloi), Cuppone. A disp. Ciocci, Di Pasquale, Vergani, Floriani Mussolini, Manu, Pellacani, Staver, Dagasso, Tommasini, Franchini. All. Zeman

Arbitro: Bogdan di Pordenone.

Reti: 16' pt Gucher, 29' pt Accornero, 46' pt e 7' st Tunjov (r), 32' st Cuppone (r)

Note. Ammoniti: Moruzzi, Benassai, Mora, Brosco. Espulso Tiritiello. Angoli: 10-5. Spettatori 3662 duecento dei quali da Pescara.