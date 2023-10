Matches



La Lucchese c'è anche in Coppa

martedì, 3 ottobre 2023, 16:27

La Lucchese si qualifica per il secondo turno di Coppa Italia, dove incontrerà in trasferta la vincente di Spal-Sestri Levante (in programma giovedì). Ad Arezzo i rossoneri vincono 4-3 al termine di una gara piena di errori difensivi da entrambe le parti e ricca di gol dall'inizio alla fine. La squadra di Gorgone, praticamente con undici cambi rispetto al campionato, va sotto per un gol di Iori ma riesce a rimontare con Romero (gol di testa) e Yeboah sigla il vantaggio(staffilata di sinistro). Castiglia fa il 2-2 per i padroni di casa poco prima dell'intervallo.

A inizio ripresa ancora Romero a bersaglio su punizione, favorito da un intervento maldestro del portiere Borra. Regalo ricambiato da Tumbarello, che si fa rubare da Foglia il pallone del 3-3 quando la gara sembrava indirizzata. A sette dalla fine Russo, entrato da poco, firma il poker che manda la Lucchese al turno successivo. Nel finale, Arezzo in dieci per l'espulsione di Lazzarini che scalcia Russo. Una trentina i tifosi rossoneri nel settore ospiti che hanno potuto festeggiare e che possono continuare a sognare dopo questo inizio scintillante di stagione. Come detto, ora la Lucchese attende al secondo turno (a novembre, tra il 7 e il 9 con data da determinare) la vincente tra Spal e Sestri Levante che si giocherà giovedì prossimo.

Arezzo-Lucchese 3-4

Arezzo: 22 Borra; 2 Montini (18' st 27 Coccia), 23 Poggesi, 4 Risaliti, 20 Zona (1' st 24 Foglia); 17 Lazzarini, 18 Damiani (18' st 24 Renzi), 21 Castiglia (35' st 11 Gaddini); 7 Guccione, 9 Kozak (26' st 26 Crisafi), 19 Iori. A disposizione: 1 Trombini, 12 Ermini, 5 Bianchi. Allenatore: Indiani.

Lucchese: 1 Coletta; 14 Quirini, 21 Sabbione, 26 Merletti, 72 Visconti; 8 Tumbarello (32' st 19 Russo), 17 Djibril (44' st 27 Gucher); 11 Sueva, 45 Yeboah (24' st 99 Magnaghi), 3 Perotta (24' st 77 Guadagni); 9 Romero (32' st 30 Cangianiello). A disposizione: 12 Berti, 22 Chiorra, 2 Alagna, 6 Tiritello, 10 Fedato, 38 Leone, 97 De Maria. Allenatore: Gorgone.

Arbitro: Andrea Zoppi di Firenze (Francesco Macchi di Gallarate – Alessandro Gennuso di Caltanissetta). Quarto ufficiale: Cosimo Papi di Prato.

Note: spettatori 400 circa, una trentina dei quali da Lucca. Espulso Lazzarini al 45' st per gioco violento. Ammoniti: st 14' Romero, 31' Sabbione, 39' Coletta. Angoli: 3-6. Recupero tempi: 1' e 6'

Reti: pt 25' Iori, 39' Romero, 41' Yeboah, 45' Castiglia; st 1' Romero, 27' Foglia, 37' Russo