Esce Tiritiello e la Lucchese sprofonda

domenica, 19 novembre 2023, 21:22

di gianluca andreuccetti

Novità tattica di rilievo per i rossoneri che scendono in campo con il 3-5-2. Gorgone che inoltre decide di schierare dal 1’ Sabbione e Quirini, poco coinvolti in questa prima parte di stagione. Al 6’ prima occasione per il Cesena con Shpendi che sorprende alle spalle la difesa ospite, provvidenziale Chiorra che in uscita chiude lo specchio. Al 17’ ancora padroni di casa pericolosi con lo stacco di testa di Prestia, la palla però finisce fuori. Lucchese che nel complesso gioca in modo propositivo prendendosi qualche rischio in fase di impostazione, complice anche il pressing alto della squadra di Toscano. Al 23’ proteste del pubblico di casa per un contatto in area di rigore tra Benassai e Shpendi ma il direttore di gara lascia giocare. Crescono i rossoneri che al 32’ si fanno vedere dalle parti di Pisseri con Magnaghi, il suo colpo di testa finisce però sopra la traversa. Lucchese che nel finale cerca la rete del vantaggio prima con il tiro dalla distanza di Gucher e poi con Tumbarello che da pochi passi calcia sul corpo di Pisseri. Il numero 8 però al momento della conclusione si trovava in posizione di fuorigioco.

Nell’intervallo, cambio per Toscano che decide di mandare in campo Berti al posto di Saber. Nessuna modifica iniziale invece per Gorgone che conferma il solito undici. Al 46’ buon lavoro di Ogunseye che riesce a prolungare il pallone sul secondo palo per Adamo che per pochi centimetri non riesce a segnare. Quattro minuti più tardi arriva la svolta in negativo della gara per la Lucchese con Tiritiello che è costretto a dare forfait per un problema fisico apparentemente serio. Con il passare dei minuti sale il ritmo e cresce il nervosismo da ambo le parti. Al 63’caos nell’area di rigore ospite con Chiorra che neutralizza il colpo di testa di Prestia, Magnaghi non riesce ad allontanare ed ecco che la palla arriva sui piedi di Adamo, sul secondo palo sbuca Pieraccini che segna la rete del vantaggio. Dopo il goal i rossoneri riescono ad avere il pallino del gioco rinchiudendo nella loro metà campo i padroni di casa. Al 72’ palla goal colossale per Russo che da pochi passi fallisce un rigore in movimento calciando sul fondo. Possesso palla sterile dei ragazzi di Gorgone che non riescono mai ad impensierire Pisseri. Nel finale il Cesena mette il punto esclamativo sulla gara grazie alla doppietta di Shpendi.

Cesena 3-0 Lucchese

Cesena: Pisseri; Donnarumma, Saber (45’ Berti), Shpendi, Ogunseye (58’ Giovannini) (84’ Varone), Adamo, Prestia, De Rose, Silvestri, Francesconi, Pieraccini. A disp: Veliaj, Siano, Pitti, Varone, Bumbu, Coccolo, Berti, Pierozzi, David, Piacentini, Nannelli, Amadori. All: Toscano Domenico

Lucchese: Chiorra; Tiritiello (50’ Merletti), Tumbarello (65’ Djibril), Quirini (80’ Rizzo Pinna), Russo, Sabbione, Benassai, Gucher, Cangianiello, De Maria, Magnaghi (80’ Romero). A disp: Coletta, Berti, Alagna, Perotta, Toma, Rizzo Pinna, Romero, Sueva, Djibril, Merletti, Yeboah, Guadagni. All: Gorgone Giorgio

Arbitro: sig. Grasso sez. Ariano Irpino

Reti: 61’ Pieraccini(C), 86’, 90+5’ Shpendi(C)

Note. Ammoniti: Tumbarello (L), Gucher (L), Saber (C), Ogunseye (C) Angoli: 5 a 2