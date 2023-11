Matches



Il ruggito della Pantera

lunedì, 13 novembre 2023, 23:15

di gianluca andreuccetti

In una cornice di pubblico più modesta rispetto alle gare casalinghe, la Lucchese vince all'ultimo respiro contro la Virtus Entella, ottenendo tre punti che mancavano dallo scorso 30 settembre.

Gorgone che mantiene nel complesso lo stesso undici di Olbia, con le uniche eccezioni di Benassai in difesa e Rizzo pinna sulla trequarti al posto di Guadagni. Al 3' errore in uscita della difesa dell'Entella, cerca di approfittarne Magnaghi ma il suo tiro viene bloccato facilmente da De Lucia. Un minuto più tardi arriva la risposta degli ospiti con l'ex di turno Santini che da buona posizione viene murato da Tiritiello. Al 10' cross ben calibrato di Di Mario, sbuca sul primo palo Zamparo ma il suo colpo di testa finisce fuori. Ritmi di gioco molto bassi nel primo tempo con entrambe le squadre che preferiscono far girare la palla senza mai sbilanciarsi in avanti. Lucchese che mantiene il pallino del gioco dimostrando di soffrire alcune ripartenze degli ospiti. Al 28' esce bene Chiorra che di scivolata interrompe l'azione di Santini lanciato in campo aperto. Al 40' prova a rendersi pericoloso Gucher che in mezzo trova Magnaghi con il suo colpo di testa che però si spegne a lato.

Nella seconda frazione Lucchese che scende in campo con più aggressività e voglia di fare, mostrando però qualche disattenzione in fase difensiva. Al 52' grande palla goal per l'Entella con Di Mario che da solo in area di rigore non riesce di testa ad inquadrare la porta. Cinque minuti più tardi liguri ancora pericolosi con Parodi che dopo aver disorientato De Maria serve con un passaggio filtrante Zamparo, che però da pochi passi stoppa male favorendo l'uscita di Chiorra. Rossoneri che nel complesso difendo bene non riuscendo però a rendersi pericolosi. Per questo motivo a venti dalla fine Gorgone decide di buttare nella mischia Guadagni. La Pantera saledi livello e l'Entella non riesce più a ripartire: al 73' buona percussione centrale di Alagna che serve Magnaghi da buona posizione, provvidenziale la scivolata di Bonini che si rifugia in corner.

Negli ultimi minuti finali può succedere di tutto con tutte e due le squadre che si sbilanciano alla ricerca del vantaggio. Al 86' arriva la svolta della gara: invenzione di Guadagni che un tocco morbido serve De Maria che si coordina in mezza rovesciata, para De Lucia ma sulla ribattuta Russo con un tap-in vincente segna. Esplode di gioia l'ex San Donato Tavernelle che corre a prendersi il meritato abbraccio dei tifosi in Curva Ovest. Nei minuti di recupero la Lucchese si difende bene mantenendo la porta inviolata. Tre punti importanti per la squadra di Gorgone che sale al decimo posto rientrando così in zona playoff.

Lucchese-Entella: 1-0

Lucchese: Chiorra; Alagna, Tiritiello, Rizzo Pinna (67' Guadagni), Tumbarello (77' Djibril), Russo (88' Merletti), Benassai, Gucher, Cangianiello, De Maria, Magnaghi. A disp: Coletta, Perotta, Toma, Romero, Sueva, Berti, Quirini, Djibril, Sabbione, Yeboah, Merletti, Guadagni. All: Giorgio Gorgone

Virtus Entella: De Lucia, Bonini, Kontek, Manzi, Lipani (85' Clemenza), Petermann (80' Lancini), Di Mario, Zamparo (64' Faggioli), Parodi, Santini (64' Disanto), Mosti (64' Meazzi). A disp: Paroni, Sialuys, Cecchini Muller, Tomaselli, Meazzi, Disanto, Clemenza, Zappella, Faggioli, Sadiki, Reali, Banfi, Lancini. All: Fabio Gall

Arbitro: sig. Gianquinto sez. Parma

Reti: 44' st Russo (L)

Note. Ammoniti: Santini (E), Benassai (L), Lipani (E), Cangianiello (L), Di Mario (E), Russo (L) Angoli: 7-1.