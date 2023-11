Matches



La Lucchese brinda in Coppa

giovedì, 9 novembre 2023, 23:21

La Lucchese torna a vincere e lo fa su un campo, quello di Ferrara, che anche in campionato si era rivelato ostico ben più del dovuto. Per superare il secondo turno di Coppa Italia sono serviti i supplementari, ma in campo si è vista una sola formazione, quella di mister Gorgone che oltretutto ha potuto disporre di un numero davvero contato di uomini. Ora, a fine novembre, la Lucchese affronterà negli ottavi la Juventus B, ancora in una gara secca.

Sin dall'inizio, più la Lucchese della Spal, con i rossoneri che, pur senza creare clamorose azioni da gol, spingono di più. Nel numero degli angoli collezionati, ma anche dei tentativi scagliati verso la porta di Del Favero: è Rizzo Pinna a provarci, prima al 7' con una conclusione delle sue dal limite, ma il pallone si impenna; poi al 17' su punizione, ma il portiere estense è attento. La Spal replica nella seconda metà del primo tempo, ma non va oltre una serie di corner a ripetizione e un tentativo di Orfei che si perde alto. I primi 45' sono tutti qui: e non è un gran spettacolo per il modesto pubblico presente (da segnalare una cinquantina di irriducibili tifosi rossoneri al seguito) che ha sfidato una serata fredda e umida. A proposito: complimenti, come sempre, alla Lega Pro per gli orari e l'organizzazione di campionato e coppa. Ogni anno, sempre peggio.

Nella ripresa, sempre Rizzo Pinna sfiora il palo con un diagonale dopo quattro minuti. Poi è Yeboah a provarci, ma Del Favero sventa in angolo. La sensazione è che sia solo la Lucchese, come del resto era avvenuto in campionato per due volte, a fare la partita. Ma il risultato, mentre i minuti passano, non si sblocca. Che, a prescindere da tutto, è forse l'unica cosa che non si augurano i protagonisti in campo e chi è sugli spalti. Al 23' è Yeboah a provarci di testa da due passi, Del Favero si salva alla grande. Gorgone prova la carta Russo al posto di Sueva per cercare il colpo del ko. Ma è Gucher che coglie un clamoroso incrocio dei pali al 37' da fuori: anche stasera la palla pare non volere entrare. La Spal si limita a difendere, sperando in un colpo a sorpresa, ma davvero non lascia la benché minima buona impressione la formazione di Colucci e il cammino in campionato ne è una chiara conferma. Eppure, la formazione estense riesce a portarsi ai supplementari di questa gara, parte della quale bagnata da una pioggia fredda.

Nei primi quindici minuti aggiuntivi, è ancora la Lucchese, sempre con Rizzo Pinna, a provare la conclusione: il tiro si perde alto. Ma fa centro all'11': tiro di Gucher, respinta del portiere e Rizzo Pinna si scaraventa per primo e finalmente sblocca. Era ora, verrebbe da aggiungere. Quattro minuti e direttamente dalla bandierina Russo coglie una nuova traversa. La reazione degli estensi, nel secondo tempo supplementare passa da un colpo di Deme che va fuori. Va invece dentro la conclusione di Magnaghi servito da Djibril, quando mancano tre minuti alla fine: ora è fatta. La Lucchese torna alla vittoria. Il cammino di Coppa Italia può andare avanti.

Spal-Lucchese: 0-2

Spal: Del Favero, Orfei, Bassoli, Saiani, Carraro (32' st Bertini), Peda, Dumbravanu, Rao (1' st Rosafio), Puletto (42' st Contiliano), Angeletti (32' st Deme), Maistro (25' st Parravicini) A disp. Meneghetti, Bruscagni, Valentini, Antenucci, Celia, Breit, Simonetta. All. Colucci.

Lucchese: Coletta, Tiritiello, Rizzo Pinna, Sueva (32' st Russo), Quirini (10' pts Alagna), Djibril, Merletti, Gucher, Cangianiello (10' pts Guadagni), Yeboah (40' st Magnaghi), De Maria (2' sts Romero). A disp. Berti, Chiorra, Perotta, Toma. All. Gorgone.

Arbitro: Bozzetto di Bergamo.

Reti: 11' pts Rizzo Pinna, 12' sts Magnaghi

Note. Ammoniti: Maistro, Merletti, Tiritiello, Contiliano. Angoli: 4-10.