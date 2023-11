Matches



Un punto e poco di più

domenica, 5 novembre 2023, 17:03

La Lucchese muove la classifica ma non ritrova la vittoria e registra solo qualche miglioramento nella fase di gioco, pur rimanendo lontana da quanto visto nella prima parte della stagione: ecco il responso della trasferta di Olbia, dove i rossoneri avevano un disperato bisogno di uscire dal cono d'ombra che li circonda proprio dalla precedente trasferta sull'isola, quella a Sassari, dove è iniziata la parabola discendente della formazione di mister Gorgone. Ai punti i rossoneri avrebbero potuto vincere, sia per il maggior numero di occasioni (o mezze occasioni) avute, sia per lo spirito decisamente più costruttivo dei sardi che hanno badato a non prenderle e semmai provare in contropiede il colpo. Per vincere, però, serve segnare e questa Lucchese pare aver serie, serissime difficoltà con la rete avversaria.

Assetto, come annunciato, più prudenziale, con un centrocampo più coperto e la difesa che torna a quattro con Merletti tra i centrali dopo la gara complicata di Rimini. Tempo bellissimo, ma con un vento che inevitabilmente ha in una certa misura condizionato le trame sul campo. La Lucchese prova a partire in avanti, ed è prima Guadagni a concludere fuori dopo quattro minuti con il mancino, mentre Russo al 7' sfiora il palo. L'Olbia si fa vedere con l'ex Nanni al 17' quando l'attaccante sfrutta un'incertezza tra Chiorra e Merletti, ma buon per la Lucchese che nessuno degli avanti sardi è pronto. La gara scorre senza grandi emozioni, i rossoneri paiono più propositivi, i sardi più guardinghi. Ma non per questo pronti a colpire: ci prova Dessena al 23, quando dal limite spara di poco alto. Il resto del primo tempo è tutto in una conclusione di Ragatzu respinta da Chiorra al 32', tre minuti dopo in un tentativo di Magnaghi che non va lontana dal palo destro della porta di Rinaldi, mentre Gucher su punizione da distanza siderale sfiora il palo opposto al 38'. I padroni di casa replicano al 41' con occasioni con Nanni e Arboleda. Ma più Lucchese che Olbia al duplice fischio, pur non essendo mai stato direttamente impegnato Rinaldi. Ed è comunque un dato su cui riflettere.

Nella ripresa, il cui inizio non registra cambi, ecco una conclusione nello specchio dei rossoneri: è Russo che conclude debole e centrale al 4', mentre al 9' spara alto. Peggio ancora fa Guadagni che poco dopo spara in curva. La sterilità offensiva, tanto per cambiare, condiziona il risultato del campo. Inutile anche un'imbucata di Gucher per Russo al 17'. Che sessanta secondi dopo spara centrale. Poi è la volta di Nanni sparare fuori da buona posizione. Ma l'occasione più clamorosa è per Rizzo Pinna e Cangianiello che su un bel pallone di Russo non trovano l'impatto a un metro dalla porta di Rinaldi. Incredibile. Per rimediare alla pochezza conclusiva Gorgone cambia in due tempi gli esterni, ma i nuovi entrati Rizzo Pinna e Sueva fanno ben poco. La Lucchese continua a provarci, talvolta in modo confusionario, ma l'Olbia ha ormai rinunciato anche alle sortite e gli spazi sono stretti. Servirebbe lo stoccatore, che i rossoneri non hanno. Ormai è evidente. E poco manca che Scapin confezioni la beffa a tempo praticamente scaduto.

Olbia-Lucchese: 0-0

Olbia: Rinaldi, Dessena, Bellodi, Ragatzu, Contini (22' st Cavuoti), Nanni (32' st Scapin), Biancu (38' st Zallu), Arboleda, Mameli (32' st Zanchetta), Fabbri (22' st Montebugnoli), Motolese. A disp. Palmisani, Van der Want, La Rosa, Incerti, Palomba, Vellini, Di Nunzio. All. Greco.

Lucchese: Chiorra, Alagna, Tiritiello, Tumbarello, Russo (35' st Sueva), Merletti, Gucher, Cangianiello, Guadagni (20' st Rizzo Pinna), De Maria, Magnaghi (40' st Fedato). A disp. Coletta. Perotta, Toma, Berti, Quirini, Djibril, Leone, Yeboah. All. Gorgone.

Arbitro: Gangi di Enna.

Note. Ammoniti: Dessena, Fabbri, Magnaghi, Tumbarello, Ragatzu. Angoli: 4-6.