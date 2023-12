Matches



I rossoneri non concedono il bis

domenica, 10 dicembre 2023, 15:31

In una giornata finalmente di sole, i rossoneri non riescono a dare continuità con una nuova vittoria che poteva arrivare contro gli ultimi in classifica. Lo 0-0 è lo specchio di una formazione a cui non è mancata certo la volontà e la voglia di provarci, ma in attacco, ancora una volta, si sono visti tutti i limiti. Soprattutto nella ripresa.

Mister Gorgone dà fiducia all'11 vittorioso con la Juventus B, con l'unica eccezione di Benassai che torna al centro della difesa al posto dell'acciaccato Sabbione. Inizio subito di marca rossonera, con una azione insistita che vede due volte al tiro Magnaghi contrato dalla difesa marchigiana. Al 10' è ancora Magnaghi, stavolta di testa, a impensierir Furlanetto che si rifugia in angolo. La sensazione è che in campo ci sia una sola squadra in grado di far sua la partita. E invece la palla gol più clamorosa capita sui piedi di Tilli che fa mezzo campo e si invola verso Chiorra, salva tutto Quirini al 17'. Al 28' ci prova Gucher ma è una telefonata per Furlanetto, mentre al 35' è Tiritiello a cogliere il palo su un tiro-cross. Un minuto dopo è Rizzo Pinna a centrare una traversa clamorosa su punizione con Furlanetto fuori casa e il pallone che ballonzola sulla linea di porta. La pressione ora è costante, gli ospiti sempre più rintanata nella loro metà. Russo trova anche il modo di calciare alle stelle da buona posizione al 40'. Niente da fare: il primo tempo finisce 0-0. Ed è un vero peccato.

Nella ripresa il canovaccio non cambia, con i padroni di casa che fanno la gara e gli ospiti che si difendono in attesa, magari, di pescare un jolly in contropiede. La manovra dei rossoneri è continua, ma mancano gli sbocchi, tanto per cambiare. Al 16' Gorgone prova la carta Yeboah per provare a dare sostanza in avanti, con la manovra che è troppo lenta con il passare dei minuti. Ma è il solito Rizzo Pinna a movimentare il panorama d'attacco: la sua conclusione è rimpallata al 18'. Gorgone gioca anche la carta Guadagni verso la metà della ripresa: serve un guizzo, una giocata. La giocata , in effetti, la tenta: ed è da dimenticare, ovvero un pallonetto dalla metà campo che finisce quasi alla bandierina. Un minuto dopo, al 31', cicca anche un'occasione solo davanti al portiere avversario. Ora è un assalto. Ma i minuti passano con Yeboah che spara a lato da centro area. Da dimenticare. L'ultima conclusione è di Cangianiello, e finisce con deviazione tra le braccia di Furlanetto. Non è aria. Con la speranza che questi punti gettati non pesino quando ci sarà da tirare la riga.

Lucchese-Fermana: 0-0

Lucchese: Chiorra, Tiritiello, Rizzo Pinna, Tumbarello (16' st Yeboah), Quirini, Russo (25' st Guadagni), Benassai, Gucher, Cangianiello, De Maria ( 38' st Alagna), Magnaghi ( 38' st Romero). A disp. Coletta, Perotta, Toma, Sueva, Berti, Djibril, Merletti, Visconti. All. Gorgone.

Fermana: Furlanetto, Eleuteri, Pistolesi (20' st Giandonato), Spedalieri, Tilli (35' st Biral), Scorza, Pinzi (35' st Curatolo), Santi, Fontana (23' st Gianelli), Gasbarro, Semprini. A disp. Borghetto, Mancini, Fort, Vessella, Biral, Grassi. All. Protti.

Arbitro: Pacella di Roma 2.

Note. Ammoniti: Pinzi, Giandonato, Eleuteri. Angoli: 9-2.