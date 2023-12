Matches



All'ultimo respiro

mercoledì, 6 dicembre 2023, 19:31

di gianluca andreuccetti

In un stadio semi deserto, la Lucchese vince contro la Juventus B grazie ad una pennellata di Rizzo Pinna. Gorgone che ripropone un undici simile a quello della gara di Arezzo, con il ritorno in difesa di Tiritiello al posto dello squalificato Benassai e di Tumbarello al posto di Guadagni.

Al 3' si fa vedere subito in avanti la Lucchese con l'uomo più in forma ovvero Rizzo Pinna, il suo cross è interessante ma viene bloccato da Daffara. Tre minuti più tardi si fa vedere in avanti la Juventus B con il lancio lungo per Turicchia, il suo cross viene neutralizzato da Sabbione che rinvia male ma l'ex Bari è bravo a rimediare vincendo il duello fisico con Yildiz. Al 8' break di Comenencia che salta Cangianiello e mette in mezzo una palla interessante per Cerri, bravo Tiritiello a scegliere il tempo dell'anticipo e a far ripartire la sua squadra. Bianconeri che calano ed ecco che al 13' arriva la prima palla goal della Lucchese con lo stacco di testa di Magnaghi, la palla viene deviata e sfiora il palo a Daffara ormai battuto. Prima frazione condizionata dalla scarsa visibilità a causa della tanta nebbia presente al "Porta Elisa". Rossoneri che con il passare dei minuti prendono il pallino del gioco e rinchiudono la squadra ospite nella loro metà campo. Al 37' arriva la seconda palla goal importante per la Lucchese: cross dalla destra, sul primo palo sbuca Quirini che da pochi passi però trova la risposta attenta di Daffara. Tre minuti più tardi si fanno vedere ancora in avanti in bianconeri con Comenencia che mette un cross interessante per Cerri, anticipato ancora una volta da un buon appostato Tiritiello. Squadre che vanno a riposo sullo 0-0.

Ad inizio secondo tempo le due squadre scendono in campo con gli stessi ventidue della prima frazione. Dopo nemmeno 30 secondi dall'inizio Lucchese ancora vicina al vantaggio con Rizzo Pinna che si coordina bene dal limite e scheggia il palo. Al 57' errore in fase di impostazione dei bianconeri, si coordina bene Magnaghi ma Daffara si allunga con la punta delle dita in angolo. Si gioca ormai ad una sola metà campo, con la Lucchese che non concede praticamente nulla agli avversari. L'unica occasione per i ragazzi di Brambilla arriva al 72' con il calcio di punizione di Yildiz che finisce per millimetri sopra la traversa. Nel finale Gorgone inserisce Guadagni e Yeboah con quest'ultimo che al 86' si rende pericoloso calciando però sull'esterno della rete. I bianconeri sembrano accontentarsi del pareggio ma la Lucchese no: al 90' Rizzo Pinna su punizione disegna una traiettoria perfetta riuscendo ad insaccare Daffara. Esplodono di gioia i pochissimi spettatori del Porta Elisa. Momento d'oro per il classe 1999, a quota 7 reti in 16 presenze. Vittoria fondamentale della Lucchese che domenica scenderà nuovamente in campo al "Porta Elisa" contro la Fermana

Lucchese 1-0 Juventus B

Lucchese: Chiorra; Tiritiello, Rizzo Pinna, Tumbarello, Quirini, Russo (74' Yeboah), Sabbione, Gucher, Cangianiello (91' Merletti), De Maria, Magnaghi (85' Guadagni). A disp: Coletta; Alagna, Perotta, Toma, Romero, Sueva, Berti, Djibril, Merletti, Leone, Yeboah, Visconti, Guadagni. All: Giorgio Gorgone

Juventus B: Daffara; Stramaccioni (81' Muharemovic), Huijsen, Nonge (74' Palumbo), Cerri (61' Guerra), Yildiz, Poli, Mulazzi, Comenencia (74' Salifou), Damiani, Turicchia. A disp: Scaglia; Crespi, Savona, Muharemovic, Maressa, Guerra, Ntenda, Iocolano, Palumbo, Citi, Valdesi, Salifou, Stivanello, Perotti, Anghelè. All: Massimo Brambilla

Arbitro: sig. Gavini sez. Aprili

Reti: 90' Rizzo Pinna (L)

Note. Ammoniti: Nonge (J), Quirini (L),Huijsen (J), Yildiz (J), Guadagni (L) Angoli: 4-3