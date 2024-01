Matches



Finalmente i gol

sabato, 20 gennaio 2024, 21:11

Era una sorta di scontro per evitare le sabbie mobili dei play out e la Lucchese non ha fallito la prova. Contro la Recanatese, gli uomini di mister Gorgone erano chiamati al riscatto e soprattutto a concretizzare la mole di gioco, mai mancata, ma raramente concretizzatasi in gol. E' uscito un rotondo 3-1 che dissipa alcune delle nubi più scure che si stavano addensando. Gorgone ripropone la difesa a tre con Fazzi, Gucher e Tiritiello che simboleggiano l'emergenza nella rosa a cui la società non ha, sinora, posto rimedio. E non a caso in Curva Ovest viene esibito un lungo striscione dove si ribadisce che di ambizioso, sinora, si è visto poco. Anzi, niente.

Al 4' ci prova Visconti, il suo tiro è rimpallato. Non trova miglior sorte un colpo di testa di Quirini al 10' che si perde di poco alto. Gli ospiti si affacciano in area avversaria al 16': Melchiorri conclude a lato di testa. Poco dopo Chiorra deve smanacciare sugli sviluppi di un angolo. Al 25' Yeboah, ben lanciato da Gucher, prova la conclusione in diagonale, ma trova la gamba di un difensore.

Vicini alla mezzora la gara si scalda: Melchiorri solo davanti a Chiorra si lascia ipnotizzare dal portiere, la replica è una conclusione di Tumbarello che Mascolo respinge. Come di consueto i rossoneri collezionano angoli su angoli. E zero gol sulla battuta degli stessi. Per segnare, la Lucchese dà vita a una bella combinazione Guadagni-Quirini con conclusione angolata a centroarea di Rizzo Pinna: è il 31'. Cinque minuti dopo Yeboah avrebbe l'occasione per il raddoppio, praticamente un rigore in movimento che calcia fuori. Ma il centravanti si riscatta tre minuti dopo, difende di forza un pallone, serve Rizzo Pinna che incrocia e raddoppia. E poco manca che uno dei pochi pezzi pregiati di questa Lucchese non faccia il tris sul finire del tempo.

La ripresa comincia con un altro bello spunto di Yeboah, ma Mascolo è attento. Al 10' Gucher rischia l'autogol, ma la palla finisce fortunatamente in angolo. A chiudere il match ci pensa Yeboah che al 16' incrocia bene e fulmina Mascolo. Nemmeno il tempo di godersi il tris che Fazzi viene espulso per somma di ammonizioni. Gli ospiti tentano a quel punto il tutto per tutto con l'uomo in più. Ma sono i rossoneri a provare a colpire in contropiede con il duo Yeboah-Rizzo Pinna, tutto sommato reggendo bene l'inferiorità numerica. Al 36', però, un pasticcio difensivo consente di battere a rete a Melchiorri. La rete galvanizza gli ospiti, con la Lucchese che si rattrappisce un po'. In contropiede Yeboah difende bene il pallone ma spara sul portiere. La Recatese sfiora il gol del panico rossonero al 43': la conclusione di Egharevba sfiora il palo con Chiorra immobìle. E' l'ultimo sussulto: la Lucchese può tornare a gioire.

Lucchese-Recanatese: 3-1

Lucchese: Chiorra, Tiritiello, Rizzo Pinna (33' st Djibril), Tumbarello, Quirini, Fazzi, Gucher, Cangianiello, Yeboah, Visconti, Guadagni (20' st Alagna). A disp. Coletta, Berti, Toma, Sueva, Russo, Quochi, Magnaghi. All. Gorgone.

Recanatese: Mascolo, Veltri, Shiba (30' st Raparo) Carpani, Melchiorri, Sbaffo, Ricci (21' st Ferretti), Ferrante (1' st Pelamatti), Marrone (1' st Egharevba) Longobardi, Ahmetaj (1' st Lipari). A disp. Meli, Eyad, Quacquarelli, Guidobaldi. All. Pagliari.

Arbitro: Burlando di Genova.

Reti: 31' e 39' pt Rizzo Pinna, 16' st Yeboah, 36' st Melchiorri.

Note. Ammoniti: Ricci, Fazzi, Tumbarello, Melchiorri, Chiorra. Espulso Fazzi. Angoli: 10-4. Spettatori: 1780.