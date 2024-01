Matches



Partita perfetta, la Lucchese si aggiudica la semifinale d'andata

domenica, 21 gennaio 2024, 09:48

Vittoria di misura della Lucchese che nella semifinale d'andata di Coppa Italia di Lega Pro si impone per 1-0 contro il Padova. A fare la differenza sono stati anche i tifosi, i quali in una sfida così importante si sono rivelati il dodicesimo uomo in campo.

Gorgone che non stravolge l'undici visto contro la Recanatese, con poche novità come il rientro di capitan Coletta, Benassai in difesa e Russo nel ruolo di esterno offensivo. Partono subito forte i rossoneri con Rizzo Pinna che dal limite dell'area calcia di poco alto. Nei primi minuti è il Padova che assume il pallino del gioco, mantenendo però un possesso palla sterile. I ragazzi di Gorgone sono infatti bravi ad attendere dietro la linea della palla per poi ripartire. L'unica occasione della prima frazione dei biancoscudati arriva al 17': liscio di Tumbarello che favorisce Dezi, il quale però da ottima posizione non si coordina bene. Con il passare dei minuti sale in cattedra Rizzo Pinna che al 31' sfiora la prodezza su punizione. Due minuti più tardi arriva il vantaggio della Pantera: azione personale sull'out di sinistra da parte di Visconti che fa partire un cross rasoterra, sul primo palo sbuca Yeboah che da pochi passi batte Zanellati. Esplode il Porta Elisa. Quinta rete stagionale per il classe 2002 che conferma ancora una volta di essere in un ottimo momento di forma. Al 43' provano a reagire gli ospiti con Crisetig, ma il suo tiro finisce alto.

Ad inizio secondo tempo, l'unica novità è l'ingresso in campo Tiritiello al posto di Benassai, non ancora al meglio fisicamente. Lucchese che al 57' avrebbe anche l'opportunità di raddoppiare in contropiede con Rizzo Pinna che però da ottima posizione calcia alle stelle. Poco più tardi grande rischio di Coletta che regala palla a Tordini, il suo tiro però viene murato da in angolo. Tolta questa disattenzione, i ragazzi di Gorgone non concedono praticamente nulla ai propri avversari, mantenendo nel complesso un atteggiamento propositivo. In tal senso, indispensabille il lavoro svolto da Yeboah, bravo con la sua fisicità a mantenere alta la squadra. Nei minuti di recupero, prova il goal dell'ex Bortolussi ma il suo colpo di testa finisce abbondantemente alto. Successo di rilievo della Lucchese che aggiunge un mattoncino importante in vista della gara di ritorno, in programma il 28 febbraio.

Lucchese-Padova 1-0

Lucchese: Coletta; Fazzi, Benassai (45' Tiritiello), Gucher, Visconti, Tumbarello, Cangianiello, Alagna (76' Quirini); Rizzo Pinna (63' Djibril), Russo (76' Guadagni), Yeboah (76' Magnaghi). A disp: Chiorra, Berti; Toma, Tiritiello, Quirini, Djibril, Sabbione, Quochi, Leone, Guadagni, Magnaghi.

Allenatore: Gorgone

Padova: Zanellati; Perrotta (72' Capelli), Crisetig (57' Tordini), Dezi, Bianchi, Palombi (77' Liguori), Granata, Calabrese, Mario, Favale (57' Villa), Zamparo (57' Bortolussi). A disp: Donnarumma, Mangiaricina; Delli Carri, Belli, Leoni, Fusi, Radrezza, Crescenzi, Villa, Capelli, Bortolussi, Liguori, Tordini.

Allenatore: Torrente

Arbitro: sig. Madonia sez. Palermo

Reti: 33' Yeboah (L)

Note. Ammoniti: Calabrese (P), Perrotta (P), Villa (P), Yeboah (L), Fazzi (L) Angoli: 4-7