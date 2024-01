Matches



Una prestazione sconcertante

domenica, 14 gennaio 2024, 23:07

di gianluca andreuccetti

In un Porta Elisa semi deserto, la Lucchese sprofonda contro il Sestri Levante. Gorgone che schiera una squadra con modulo e interpreti inediti soprattutto in attacco, con Magnaghi e Rizzo Pinna alle spalle di Yeboah. Da segnalare i rientri dall'inizio di Benassai, Gucher e Tiritiello. Dopo pochi minuti è proprio il capitano dei rossoneri a sfiorare il goal tra il 4' e l'8', in entrambe le occasioni sugli sviluppi di palla inattiva. Tolto lo squillo di Forte al 12', la Pantera sembra prendere in mano la partita schiacciando il Sestri Levante nella loro metà campo. Al 18' arriva il vantaggio: cross millimetrico di Quirini, sul secondo palo Rizzo Pinna stoppa e mette in mezzo per un liberissimo Yeboah che da pochi passi segna. Seconda rete in campionato per il classe 2002 che suggella il suo buon momento. Partenza importante per la Pantera che nella prima mezz'ora guadagna ben 7 calci d'angolo. La Lucchese avrebbe anche l'opportunità di raddoppiare al 27' con il tiro ravvicinato di Rizzo Pinna murato da Anacoura. Come ci insegna questo campionato, mai dare per spacciato il proprio avversario. Al 31' il Sestri Levante si affaccia per la prima volta dalle parti di Chiorra e su sviluppi di palla inattiva trova il pareggio grazie al colpo di testa di Pane. Un goal inaspettato. I ragazzi di Gorgone però reagiscono subito ed ecco che quattro minuti più tardi Cangianiello si conquista un calcio di rigore. Sul dischetto Rizzo Pinna si fa ipnotizzare da Anacoura che indovina l'angolo e devia la palla sulla parte esterna del palo.

Secondo tempo che inizia sulla falsa riga del primo con la Lucchese che attacca con aggressività e gli ospiti che si schiacciano dietro la linea della palla. Uno dei più attivi è Yeboah che cerca di non dare punti di riferimento, svariando lungo l'asse offensivo. Rossoneri che nel complesso mantengono il pallino del gioco ma non si rendono pericolosi in avanti. La Lucchese smette di attaccare ed ecco che al 69' arriva la sorpresa: disimpegno sbagliato a centrocampo di Benassai, ripartenza degli ospiti che trovano poi il vantaggio con Margiotta. Una disfatta. Al 76' il Sestri Levante avrebbe l'opportunità di chiudere i giochi sempre con il numero 28, il suo tiro si spegne di pochissimo a lato. La Lucchese sparisce dal campo. All' 88' arriva il punto esclamativo: azione sulla destra, cross dove in mezzo sbuca Furno che infila di sinistro Chiorra. Esplode la panchina del Sestri Levante. Di male in peggio. Gara che si chiude con i fischi della curva ai danni della squadra di Gorgone. Decima sconfitta in campionato per la Lucchese che scivola a due punti dalla zona playout.

Lucchese 1-3 Sestri Levante

Lucchese: Chiorra; Tiritiello, Rizzo Pinna, Quirini (65' Guadagni), Fazzi, Benassai, Gucher, Cangianiello, Yeboah, De Maria (81' Russo), Magnaghi. A disp: Coletta; Berti, Alagna, Perotta, Sueva, Djibril, Russo, Quochi, Leone, Visconti, Guadagni. All: Gorgone

Sestri Levante: Anacoura; Pane, Oliana, Forte (67' Furno), Andreis (45' Gala), Sandri, Grosso, Podda, Margiotta (83' Omoregbe), Parlanti, Raggio Garibaldi (45' Candiano). A disp: Olivieri; Sias, Furno, Troiano, Candiano, Omoregbe, Schirru, Gala, Regini, Matteucci. All: Barillari

Arbitro: sig. Djurdjevic sez. Trieste

Reti: 18' Yeboah (L), 31' Pane (S), 68' Margiotta (S), 88' Furno (S)

Note. Ammoniti: Raggio Garibaldi (S), Gucher (L), Tiritiello (L) Angoli: 15-2