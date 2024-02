Matches



Evitata l'ennesima beffa

sabato, 10 febbraio 2024, 18:35

La Lucchese dà lezioni di gioco anche a Pineto ma rischia l'ennesima beffa, ancora una volta la formazione rossonera conduce la gara, crea occasioni, colpisce legni, sbaglia conclusioni e viene punita a pochi minuti dalla fine su una leggerezza difensiva. Sembrava un copione già scritto e invece, stavolta, ci ha messo una pezza Tiritiello che in pieno recupero, con la formazione di Gorgone che non si è mai arresa, trova la deviazione su una delle ultime mischie.

Quella in Abruzzo era una sorta di conferma per i rossoneri, alla ricerca di maggiore continuità. Mister Gorgone conferma Sabbione in difesa (confermata a tre) e ritrova Benassai, mentre in avanti rilancia Magnaghi (Yeboah è indisponibile) dopo settimane di panchina. Subito rossoneri attivi con Rizzo Pinna che ci prova ma il tiro giunge debole verso la porta. Poi leggerezza di Quirini su Njambe che può costar cara ma la difesa riesce a sbrogliare. Campo stretto, gara sin da subito sincopata, quasi un ping pong. Al 15' ci prova Rizzo Pinna da fuori, il portiere è attento. La partita non decolla, complice anche qualche errore di troppo da entrambe le parti. Al 26' è Benassai a far la barba al palo con un colpo di testa. Ma la gara continua a esser spezzettata: a provare di più sono sicuramente i rossoneri, con i padroni di casa guardinghi e anche molto decisi negli interventi. C'è un bel pallone servito da Visconti in piena area, ma Disanto commette fallo su un difensore. Verso la fine del tempo, ancora una bella azione dei rossoneri: la conclusione di Quirini è parata da Tonti. Non è finita quasi al termine Disanto sgancia una bomba dal limite: Tonti tocca e riesce a spedire sulla traversa. A conti fatti, al duplice fischio è solo la Lucchese a averci provato. Purtroppo ancora una volta senza capitalizzare.

Ripresa che inizia con i padroni di casa leggermente più sbilanciati in avanti, ma è solo una impressione: il pallino del gioco è sempre della Lucchese che con Sabbione si rende ancora una volta pericolosa. Siccome una traversa è poco, i rossoneri, con Tiritiello pensano bene di fare il bis sugli sviluppi di un angolo: il suo colpo di testa va sul legno: incredibile. E' un monologo, con gli abruzzesi rintanati e i rossoneri che provano a passare principalmente passando per le fasce.

Al 27' Borsoi mette un pallone pericoloso in mezzo in una rara sortita offensiva, al 30' Chiorra e attento su una punizione dal limite di Volpicelli. Un minuto dopo, il patatrac sugli sviluppi di un angolo: Ingrosso insacca con Chiorra che non pare irresistibile nella circostanza. Un film già visto: la Lucchese fa la gara gli altri prendono i punti. Gorgone butta dentro anche Guadagni dopo Russo, ma ora è davvero un tamburello con i padroni di casa che fanno muro. Sembra finita, sembra che ancora una volta la squadra di Gorgone debba fare i conti con i propri limiti e con la sorte, ma ci pensa capitan Tiritiello al quarto di recupero fare giustizia: è il pari con il cuore in gola. Un pari stretto, ma almeno la beffa viene evitata.

Pineto-Lucchese: 1-1

Pineto: Tonti, Volpicelli, Germinaro (22' st Pellegrino), Gambale (13' st Chakir), Sannipoli, Njambe (13' st Manu), Borsoi, Lombardi, De Santis, Baggi (1' st Marafini), Ingrosso. A disse. Mercorelli, Grilli, Marafini, Della Quercia, Villa, Macario, Teraschi, Foglia, Iaccarino. All. Beni.

Lucchese: Chiorra, Tiritiello, Rizzo Pinna (35' st Guadagni), Quirini, Tumbarello, Disanto, Sabbione, Benassai, Cangianiello, Visconti, Magnaghi (25' st Russo). A disp. Coletta, Berti, Alagna, Astrologo, Djibril, Russo, Fazzi, De Maria. All. Gorgone.

Arbitro: Gauzolino di Torino.

Rete: 31' st Ingrosso, 48' st Tiritiello.

Note. Amminiti: Gambale, Cangianiello, Sabbione, Borsoi. Angoli: 3-6.