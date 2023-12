Porta Elisa News



Andare in scia alla Coppa Italia

venerdì, 1 dicembre 2023, 18:35

E' una Lucchese rinfrancata dal successo di Coppa, quella che scenderà in campo a Arezzo in un derby tra due formazioni che in campionato non stanno facendo scintille. I rossoneri, però, come già successo in passato potrebbero sfruttare la scia lunga della gara infrasettimanale che li ha visti qualificare ai quarti di finale, per provare a trovare nuovi punti anche in campionato.

Mister Gorgone ha chiesto ai suoi l'approccio giusto sin dalle prime fasi del match proprio per riuscire a indirizzare la gara nel verso più favorevole, al contrario di quanto accaduto, per esempio, nell'ultima gara contro la Vis Pesaro. Il tecnico recupera, almeno in panchina, Tiritiello e Visconti, due buone notizie dopo tante di segno opposto. Al netto di alcune incertezze (Tumbarello non è al meglio), ecco la probabile formazione: Chiorra, Alagna, Sabbione, Benassai, De Maria, Gucher, Cangianiello, Tumbarello, Rizzo Pinna, Russo, Magnaghi.