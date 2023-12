Porta Elisa News



Mister Gorgone: "Arezzo squadra esperta e di categoria"

venerdì, 1 dicembre 2023, 15:15

di gianluca andreuccetti

Dopo la sconfitta maturata sabato scorso contro la Vis Pesaro, per la Lucchese è arrivato il momento di svoltare pagina anche in campionato. In conferenza stampa, mister Gorgone ha commentato nuovamente la vittoria ottenuta in Coppa Italia contro la Juventus B: "Non era facile. I bianconeri hanno ragazzi con qualità importanti e di grande prospettiva. Non dimentichiamoci che lo scorso anno arrivarono in finale. Sono soddisfatto del passaggio del turno. Il nostro può essere un percorso importante".

Contro i bianconeri hanno trovato spazio tanti giocatori che in questa prima parte di stagione hanno giocato poco: "Romero e Yeboah mi sono piaciuti. Sueva invece ha fatto una gara di applicazione, mentre Perotta ha fatto una buona partita. A tratti si sono viste giocate di qualità, frutto delle caratteristiche individuali che loro hanno".

Per non sprofondare nelle zone basse della classifica, la Lucchese domani sera dovrà assolutamente strappare un risultato positivo: "L'Arezzo è una squadra esperta e di categoria. Sono propositivi, non danno punti di riferimento e in attacco hanno giocatori che sono in grado di spostare l'inerzia di una partita: basti pensare a Pattarello, Guccione e Settembrini. Domani sarà una trasferta delicata".

Alcune sconfitte arrivate in questa prima parte di stagione, sono la conseguenza di un approccio spesso sbagliato: "Nel primo tempo della gara di sabato contro la Vis Pesaro ho visto una squadra eccessivamente tesa. Domani l'approccio sarà fondamentale".

Mister Gorgone ha poi commentato il buon momento di Rizzo Pinna: "Viene da un periodo in cui si vede che è in fiducia. Al momento è il giocatore più prolifico della rosa. É un ragazzo giovane con margini di crescita che deve imparare ad essere più decisivo nell'arco di una partita ma soprattutto di un campionato".

Il tecnico rossonero infine ha fatto un punto sugli infortunati: " Tiritiello e Visconti stanno meglio e potrebbero essere convocati in vista della gara contro la Fermana. Tumbarello ha qualche acciacco ma ad Arezzo ci sarà. Per Fedato invece non sappiamo ancora bene quando potrà tornare a disposizione".