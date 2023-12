Porta Elisa News



Ancona, il momento dei biancorossi

mercoledì, 20 dicembre 2023, 17:23

di gianluca andreuccetti

Ultima gara dell'anno per la Lucchese che venerdì alle 18:30 al "Porta Elisa" sfida l'Ancona, match valido per la 19^giornata del girone B di Serie C. Dopo l'ennesimo passo falso, maturato questa volta in casa della Carrarese, i rossoneri vogliono chiudere al meglio il 2023. Per farlo sarà necessario vincere di fronte ai propri tifosi.

L'avversario di turno saranno i biancorossi, squadra che attualmente è in lotta per un piazzamento nei playoff. I marchigiani si trovano al tredicesimo posto a pari merito con la Lucchese a quota 21 punti, avendo totalizzato 5 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte. Lo scorso anno l'Ancona fu protagonista di un campionato di assoluto livello: dopo aver chiuso la regular season al settimo posto, i Dorici vennero eliminati con un doppio pareggio dal Lecco nel 1^turno della fase nazionale. Quest'anno la società ha deciso di confermare Donadel sulla panchina. Complice il quindicesimo posto, il 23 ottobre scorso la dirigenza biancorossa ha deciso di esonerare il tecnico 41enne, richiamando Gianluca Colavitto (nella foto). Dopo essersi in parte ripresa, nelle ultime quattro uscite l'Ancona ha collezionato solo 2 punti.

Da un punto di vista tattico, complice il cambio di allenatore, la squadra è passata dal 3-5-2 al 4-3-3. In estate i Dorici hanno perso alcuni giocatori importanti come Melchiorri (passato alla Recanatese) e Alessio Di Massimo (adesso al Gubbio). Il giocatore più importante è Alberto Spagnoli, attaccante che ha già segnato 8 reti. In vista della gara contro la Lucchese, mister Colavitto dovrà fare a meno sicuramente di Macchioni e D'Eramo. Restano da valutare invece le condizioni del portiere Perrucchini.

L'Ancona è una squadra storicamente ostica per la Lucchese. L'ultima vittoria dei rossoneri contro i biancorossi risale al 14 dicembre 1997. Lo scorso anno, la Pantera e i marchigiani si sono affrontanti per 3 volte. L'ultimo confronto risale al 11 maggio 2023. Nella gara valida per il 1^turno dei playoff Ancona e Lucchese pareggiarono 1-1. Dopo la rete di Romero, i ragazzi dell'allora tecnico Maraia vennero eliminati dal pareggio biancorosso firmato nell'ultimo minuto di gara.