Arezzo-Lucchese: 1-1 al 45' st Tre minuti di recupero

sabato, 2 dicembre 2023, 23:39

Il tecnico rossonero: "Sarebbero stati tre punti importanti per dare ulteriore fiducia, ma nel calcio alcune piccole disattenzioni si pagano. Non sarebbe stata una vittoria schiacciante, ma vedo squadre che vincono così, a noi non capita mai. L'espulsione? Un giallo così non lo avevo ancora visto in tanti anni"

sabato, 2 dicembre 2023, 23:22

La coppia centrale difensiva protagonista nel quadro della prestazione della squadra: il capitano rimedia un secondo giallo discutibile che riapre la partita. De Maria tra i più propositivi, l'attacco, tanto per cambiare, conclude poco: le pagelle di Gazzetta

venerdì, 1 dicembre 2023, 18:35

E' una Lucchese rinfrancata dal successo di Coppa, quella che scenderà in campo a Arezzo in un derby tra due formazioni che in campionato non stanno facendo scintille. I rossoneri, però, come già successo in passato potrebbero sfruttare la scia lunga della gara infrasettimanale che li ha visti qualificare ai...

venerdì, 1 dicembre 2023, 15:15

Il tecnico rossonero analizza il derby di domani in casa dell'Arezzo tornando sugli aspetti positivi del match vinto in Coppa Italia contro la Juve Next Gen e parlando delle caratteristiche della squadra avversaria