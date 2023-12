Porta Elisa News



Avellino, il momento dei biancoverdi

martedì, 12 dicembre 2023, 16:12

di gianluca andreuccetti

Archiviato il pareggio casalingo contro la Fermana, per la Lucchese è arrivato il momento di pensare alla Coppa Italia. Non una sfida banale per i rossoneri che domani alle ore 18:30 allo stadio "Partenio Lombardi" affronteranno l'Avellino, match valido per i quarti di finale di Coppa Italia Serie C.

Una competizione da non sottovalutare. Considerato l'andamento molto altalenante in campionato, per i rossoneri la Coppa Italia può diventare uno degli obiettivi principali di questa stagione. La squadra vincitrice infatti si qualificherebbe direttamente al 2^turno dei playoff. Di fronte ci sarà un avversario molto attrezzato e storicamente ostico. L'Avellino è una delle società ad avere avuto una storia recente travagliata: dopo aver sfiorato la Serie A nella stagione 2015/16, tre anni più tardi gli Irpini sono stati costretti a ripartire dai dilettanti. Quest'anno, i campami sono una delle squadre che molto probabilmente lotteranno fino alla fine per la vittoria del girone C. Dopo 17 partite i biancoverdi si trovano al quarto posto in classifica con 30 punti, avendo totalizzato 9 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte. Inoltre l'Avellino ha il quarto miglior attacco (23 reti segnate) ma anche la seconda miglior difesa (12 reti subite). A due partite dal termine del 2023, la distanza dalla capolista Juve Stabia è di 6 punti.

Novità e cambiamento. Dopo il quattordicesimo posto dello scorso anno, quest'estate la società ha deciso di affidare la panchina a Michele Pazienza. Un allenatore giovane, ma con tanta esperienze già alle spalle: la scorsa stagione il tecnico 41enne riuscì a portare il neopromosso Cerignola fino al 3^turno dei playoff. Da un punto di vista tattico, l'Avellino è sceso in campo prevalentemente con il 3-5-2 o in alcuni casi anche con il 3-4-2-1. Da un punto di vista anagrafico, gli Irpini hanno una delle rose più esperte di tutta la Serie C. In attacco spicca il nome dell'ex Reggina Gabriele Gori, capocannoniere della squadra con 7 reti. Il secondo giocatore più prolifico è invece Lorenzo Sgarbi, attaccante classe 2001 che ha totalizzato 5 reti e 5 assist. Nell'ultimo turno di campionato i biancoverdi hanno battuto per 1-0 il Benevento nel derby campano.

L'ultimo confronto tra Avellino e Lucchese risale al 1996: in quell'occasione gli Irpini si imposero per 2-0. Da ricordare che i rossoneri al "Partenio Lombardi" non hanno mai vinto. L'unico ex di questa sfida è Giuseppe Guadagni, giocatore che ha vestito la casacca biancoverde per sei mesi nella stagione 2022/23.