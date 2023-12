Porta Elisa News



Coppa Italia, la semifinale sarà contro il Padova

martedì, 19 dicembre 2023, 16:19

Definiti gli accoppiamenti delle semifinali di Coppa Italia di Serie C che sono stati sorteggiati durante la trasmissione “Area C” su SkySport 24. La Lucchese per inseguire il sogno della vittoria dovrà prima di tutto superare il Padova, unica squadra ancora imbattuta dei campionati professionistici e dove militano l'ex capitano rossonero Bortolussi e l'ex Giulio Favale. I rossoneri giocheranno la prima gara in casa e il ritorno in trasferta.

L'altra semifinale, le estrazioni le ha effettuate l'ex giocatore Felice Evacuo, sarà dunque tra Rimini e Catania. Le gare (andata e ritorno) si disputeranno mercoledì 24 gennaio e mercoledì 28 febbraio. Per le finali, sarà la vincente di Catania e Rimini a giocare la gara di andata in trasferta e quella di ritorno davanti al proprio pubblico. Dunque, per la Lucchese, qualora passasse le semifinali, la finale di ritorno sarà lontano dal Porta Elisa.