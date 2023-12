Porta Elisa News



Fedato operato alla caviglia destra

martedì, 19 dicembre 2023, 15:42

Questa mattina il giocatore Francesco Fedato è stato sottoposto a un intervento in artroscopia alla caviglia destra presso lo studio del dottor Massimiliano Mosca a Bologna, come informa in una nota la società rossonera che formula i suoi auguri, a cui la redazione si associa, di rivedere presto in campo l'attaccante.

"L'intervento, un’artroscopia alla caviglia finalizzata alla rimozione di osteofiti e alla pulizia della zona – si legge in una nota – è stato eseguito con successo e il giocatore inizierà nei prossimi giorni la fase di riabilitazione. il reparto medico della Lucchese lavorerà in stretta collaborazione con il giocatore e il medico curante per garantire un adeguato programma riabilitativo.