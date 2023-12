Porta Elisa News



Fermana, il momento dei gialloblú

venerdì, 8 dicembre 2023, 16:00

di gianluca andreuccetti

Il successo maturato in settimana contro la Juventus B ha dato nuove energie alla Lucchese. Mercoledì i rossoneri hanno ritrovato una vittoria che mancava da più di tre settimane. Tre punti vitali, che hanno permesso alla Pantera di agganciare l'Ancona in zona playoff. Ma non è finita qui. Nel giro di una settimana, i ragazzi di Gorgone sono attesi da un tour de force che potrebbero rappresentare la svolta di questa prima parte di stagione. La prima tappa è la gara di domenica alle 14:00 contro la Fermana.

Una gara da non sottovalutare. Dopo 16 giornate, i canarini si trovano all'ultimo posto con 8 punti avendo totalizzato 1 vittoria, 5 pareggi e 10 sconfitte. Inoltre i marchigiani hanno il peggior attacco (8 reti) e la peggior difesa (27 reti) di tutto il raggruppamento. La zona playout è attualmente distante 5 punti, mentre la zona salvezza rimane lontana 9 lunghezze. L'ultima vittoria risale al 9 settembre scorso, quando la Fermana si impose per 1-0 in casa contro il Pontedera. L'ultimo successo fuori casa invece risale al 31 gennaio 2023 contro l'Olbia. Numeri alla mano quindi la partita di domenica sembra essere pienamente alla portata per la Lucchese. Ma attenzione, il pericolo potrebbe essere dietro l'angolo: nell'ultimo turno infatti i gialloblú hanno fermato sull'1-1 la capolista Torres.

In estate, hanno perso un attaccante di esperienza come Fischnaller. L'altra cessione di un certo spessore è stata quella del giovane Federico Romeo, con il centrocampista che si è accasato con la Juve Stabia. Il tecnico della squadra è Stefano Protti, subentrato il 12 ottobre scorso ad Andrea Bruniera. Da un punto di vista tattico, nelle ultime uscite la Fermana è scesa in campo con il 4-3-3. Il miglior marcatore fino a questo momento è Gianvito Misuraca, a quota 3 reti ma squalificato contro i rossoneri. In vista della trasferta di Lucca, i gialloblú dovranno fare a meno anche di Pozzi, Esposito e De Pascalis.

L'unico ex di questa gara è Mauro Semprini (nella foto), attaccante che ha militato nella Lucchese tra il 2021 e il 2023. L'ultimo confronto tra la Pantera e la Fermana è del 26 marzo scorso: in quell'occasione la gara terminò per 1-1 con le reti di Panico e Spedalieri.