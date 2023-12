Porta Elisa News



Juventus B, il momento dei bianconeri

lunedì, 4 dicembre 2023, 14:33

di gianluca andreuccetti

Il pareggio di Arezzo ha lasciato tanto amaro in bocca alla Lucchese. Il goal subito negli ultimi minuti di gara ha mostrato ancora una volta i limiti caratteriali di una squadra che, una volta acquisito il vantaggio, non riesce a proteggere il risultato. Un punto che fa male ma da cui in un certo senso è necessario ripartire. Mercoledì alle 16:15 i rossoneri affronteranno al "Porta Elisa" la Juventus B, match valido per il recupero dell'8^giornata del girone B di Serie C.

Questa gara di campionato, inizialmente in programma per il 14 ottobre, era stata rinviata a causa dei tanti bianconeri che erano stati convocati dalle loro rispettive nazionali. Due mesi in cui è cambiato tanto per la Lucchese, che è passata dalla zona playoff ad una posizione di classifica che la vede al ridosso dei playout. Dando uno sguardo ai numeri, dopo 14 giornate di campionato la Juventus B si trova al 17esimo posto con 14 punti, avendo totalizzato 4 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte. Quello di mercoledì sarà un vero e proprio scontro diretto, in quanto al momento i bianconeri si trovano a sole 3 lunghezze di ritardo proprio dalla Pantera. Nel mese di novembre la Juventus B ha collezionato 3 sconfitte e 1 vittoria, arrivata settimana scorsa in casa contro l'Arezzo.

In questa prima parte di stagione, la compagine allenata da Brambilla ha alternato il 3-4-1-2 al 3-5-2. Quest'estate i bianconeri hanno dovuto fare a meno di tanti giocatori che lo scorso anno hanno fatto molto bene in Serie C: basti pensare a Riccio passato al Modena o Illing Junior che invece è stato aggregato in pianta stabile con la prima squadra di Allegri. I tanti cambiamenti e la grande inesperienza dei giocatori in rosa sono sicuramente due fattori che sono alla base della partenza poco convincente della Juventus B. I giocatori più prolifici della squadra sono Guerra e Cerri, a quota 3 goal. In mezzo al campo occhio al talento di Comenencia, classe 2003 arrivato dal PSV Eindhoven. In vista della gara contro la Lucchese, Brambilla dovrà fare a meno di Hasa, Mbangula, Salifou e Rouhi. Importante il recupero di Simone Iocolano, tornato tra i convocati dopo un grave infortunio che lo ha tenuto fuori per molti mesi.

Rispetto alla gara di cinque giorni fa in Coppa Italia, probabile che questa volta Brambilla decida di affidarsi alla formazione titolare. Non è escluso nemmeno che dalla prima squadra scendano giocatori come Huijsen e Nonge. L'ultima volta che Lucchese e Juventus B si sono affrontate in campionato è stato il 21 febbraio 2021. In quell'occasione, le due squadre pareggiarono per 1-1.