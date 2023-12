Porta Elisa News



La Lucchese fa visita alla Pediatria

martedì, 19 dicembre 2023, 13:18

Questa mattina una delegazione di giocatori rossoneri, insieme al sindaco Mario Pardini, hanno fatto visita ai bambini del reparto pediatrico dell’ospedale San Luca di Lucca, portando loro giocattoli e merchandising ufficiale della Lucchese. A guidare il tour è stata la direttrice della struttura di pediatra Angelina Vaccaro, insieme a tutto il personale del reparto. Presente anche il medico di direzione ospedaliera, Sergio Ardis, in rappresentanza dell’ASL.

“È un’iniziativa che abbiamo sposato subito in pieno e per questo abbiamo deciso di essere presenti - ha commentato il sindaco Mario Pardini. - Le società di calcio sono un aggregatore sociale, sia durante le partite che in eventi come questo che portano la Lucchese anche fuori dallo stadio. È stata un'esperienza toccante e piena di emozioni, che ha confermato quanto sia importante la solidarietà e il sostegno reciproco nella nostra comunità. Questi gesti rafforzano il legame speciale che c'è tra la squadra e la città e sono convinto che il sostegno reciproco sia fondamentale per la crescita e il benessere di tutti. Ringrazio anche il personale dell'Ospedale San Luca per il suo impegno costante nel prendersi cura dei nostri bambini. Il vostro lavoro è un faro di speranza e conforto per le famiglie che attraversano situazioni complesse. Buon Natale a tutti voi!”.

“Oggi è stata un'esperienza straordinaria per me e i miei compagni - ha commentato Andrea Tiritiello. - Come capitano della Lucchese sono estremamente orgoglioso della nostra squadra e del legame speciale che abbiamo con la nostra comunità. Continueremo a cercare modi per restituire qualcosa a questa città che ci ha dato tanto. A tutti i bambini che abbiamo incontrato oggi, vi inviamo un abbraccio forte e vi auguriamo una pronta guarigione. Siamo qui per voi, e continueremo a sostenervi con tutto il cuore”. La Lucchese 1905 ci tiene a ringraziare il sindaco Mario Pardini per la sua presenza, la direttrice Angelina Vaccaro e a tutto lo staff per averci ospitato e al medico di direzione ospedaliera, Sergio Ardis, per aver reso possibile tutto questo.