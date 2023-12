Lucchese-Fermana: 0-0 al 45' st Quattro minuti di recupero

Altri articoli in Porta Elisa News

giovedì, 14 dicembre 2023, 15:15

Il tecnico rossonero: "Sapevamo che con la Fermana non sarebbe stato facile. Meritavano vincere, Era fondamentale vincere, ma non posso rimproverare alla squadra la gara fatta: hanno spinto, giocato e creato occasioni. Il terreno di gioco non è per niente in buone condizioni"

domenica, 10 dicembre 2023, 17:05

L'esterno tra i protagonisti della prima fase del torneo entra nella ripresa e sbaglia tutto quello che s può sbagliare, sotto tono anche gli altri in avanti, ma anche Gucher a centrocampo pare appannato, bene Quirini: le pagelle di Gazzetta

sabato, 9 dicembre 2023, 17:09

La Lucchese torna al Porta a pochi giorni di distanza dalla gara vittoriosa di recupero contro la Juventus B: stavolta dovrà vedersela con l'ultima della classe, quella Fermana che nell'ultimo turno ha impensierito e non poco la Torres seconda forza del campionato. La probabile formazione

sabato, 9 dicembre 2023, 13:36

Il tecnico rossonero alla vigilia della gara con la Fermana: "Dobbiamo dare continuità ai nostri risultati La Fermana è una squadra viva, lo ha dimostrato contro la Torres: servirà l'atteggiamento giusto, senza quello non si va. Poi ritroveremo poco alla volta anche il gioco"